Nuri Sahin (Borussia Dortmund) über das Ausscheiden: "Wir sind extrem enttäuscht, die Jungs sind platt. Wir müssen das erstmal alle verarbeiten und einen Moment für uns haben. Die Enttäuschung ist riesig, sowohl bei mir als auch bei den Spielern. Klar war die Effizienz ein Problem, aber was auch ausschlaggebend war, war, dass wir nicht die Wucht reinschießen konnten, die wir gewohnt sind. Ohne nach Ausreden zu suchen, aber Wolfsburg bringt dann fünf erfahrene Jungs rein. Wir hatten Torchancen, die Leistung war besser als in den anderen Spielen. Aber um ehrlich zu sein, kann ich den Jungs heute keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben."

... über den Spielverlauf : "Es gab Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten in der ersten Halbzeit einige gute Momente, aber es hat die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Am Ende müssen wir dann versuchen, zu null zu spielen und ins Elfmeterschießen zu kommen. Dass Wolfsburg in der 117. Minute dann so ein Tor macht, ist natürlich bitter. Für mich ist es bei Toren immer eine Fehlerkette. So enge Spiele werden oft entschieden durch das erste Tor."

Doch der BVB verlor. Jonas Wind erzielte das goldene Tor in der Verlängerung und schoss die Borussia tiefer in die Krise.

Nach dem 2:5-Debakel in der Champions League bei Real Madrid und der Bundesliga-Niederlage in Augsburg stand Borussia Dortmund im DFB-Pokal in Wolfsburg unter Zugzwang.

Ralph Hasenhüttl (VfL Wolfsburg) über den Spielverlauf: "Wir haben einiges richtig gemacht, sonst hätten wir nicht gewonnen. Sie (Borussia Dortmund, Anm. d. Red.) hatten eine Riesen-Chance in der ersten Halbzeit, sonst war das nicht viel, was ich da an Chancen gesehen habe. Nur ein paar Schüsse aus der zweiten Reihe. Das haben wir alles gut wegverteidigen können. Ansonsten hatten wir noch einige gute Umschaltmomente, die wir vielleicht noch besser ausspielen können. Aber mit Ball war das schon besser als in den letzten Spielen."

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) über den Spielverlauf: Ich glaube, es war ein absoluter Pokalfight. Wir wissen auch, dass wir in der ersten Halbzeit bei der Chance von Beier viel Glück haben. Wir sind dann immer besser reingekommen. Dortmund hat auch in der Situation, in der sie sich befinden, viel Qualität. Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt, haben uns bis zum Ende reingeschmissen und wie Jonas (Wind, Anm. d. Red.) den dann macht: geil!"

Jonas Wind (VfL Wolfsburg) ...

... über sein Siegtor: "Ein guter Abschluss mit meinem linken Fuß. Ich bin sehr froh. Das war ein geiles Ding. Es waren viele Emotionen und großer Jubel."

... über den Spielverlauf: "Ich glaube, am Ende haben wir mehr Energie als Dortmund. Wir haben gute Spieler auf der Bank. Wir haben über 120 Minuten eine gute Leistung gezeigt, also denke ich, es ist verdient. Wir haben heute gute Chancen kreiert, am Ende schieße ich ein Tor, ich bin glücklich."