DFB-Pokal: Die Verteilung der Prämien im Überblick

Der DFB erhöht die Prämien für alle Teilnehmer des DFB-Pokals. Wie gewohnt verdoppelt sich der Betrag mit jeder erreichten Runde, sodass der sportliche Erfolg direkt mit höheren Einnahmen belohnt wird.

Nachdem der Deutsche Fußball Bund im vergangenen Jahr 74,2 Millionen Euro bereit gestellt hat, sind es dieses Jahr 800.000 Euro mehr.

Alle 64 Teilnehmer erhalten für die erste Runde 211.886 Euro (Vorjahr: 209.453 Euro). Besonders für die 19 Teams außerhalb der ersten drei Profiligen ist diese Summe ein willkommener Geldsegen, der oft einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Saison leistet.

Dieser Betrag verdoppelt sich mit jeder weiteren erreichten Runde, so dass der Sieger des DFB-Pokals 2025/26 10.888.465 Euro kassieren wird.

Hier die Prämien pro erreichter Runde im Überblick:

Für die erste Runde 211.886 Euro

Für die zweite Runde 423.772 Euro

Für die Achtelfinalspiele 847.544 Euro

Für die Viertelfinalspiele 1.695.088 Euro

Für die Halbfinalspiele 3.390.175 Euro

Der Verlierer des Finals erhält 2.880.000 Euro

Der Gewinner des DFB-Pokals erhält 4.320.000 Euro

Auch interessant: VfB Stuttgart - Deniz Undav: Diskussion um Nick Woltemade "ausgelutscht"