Anzeige
Geldsegen für kleine Vereine

DFB-Pokal: Die Verteilung der Prämien im Überblick

  • Veröffentlicht: 14.08.2025
  • 11:15 Uhr
  • Julian Erbs

Der DFB erhöht die Prämien für alle Teilnehmer des DFB-Pokals. Wie gewohnt verdoppelt sich der Betrag mit jeder erreichten Runde, sodass der sportliche Erfolg direkt mit höheren Einnahmen belohnt wird.

Nachdem der Deutsche Fußball Bund im vergangenen Jahr 74,2 Millionen Euro bereit gestellt hat, sind es dieses Jahr 800.000 Euro mehr.

Alle 64 Teilnehmer erhalten für die erste Runde 211.886 Euro (Vorjahr: 209.453 Euro). Besonders für die 19 Teams außerhalb der ersten drei Profiligen ist diese Summe ein willkommener Geldsegen, der oft einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Saison leistet.

Dieser Betrag verdoppelt sich mit jeder weiteren erreichten Runde, so dass der Sieger des DFB-Pokals 2025/26 10.888.465 Euro kassieren wird.

Hier die Prämien pro erreichter Runde im Überblick:

  • Für die erste Runde 211.886 Euro
  • Für die zweite Runde 423.772 Euro
  • Für die Achtelfinalspiele 847.544 Euro
  • Für die Viertelfinalspiele 1.695.088 Euro
  • Für die Halbfinalspiele 3.390.175 Euro
  • Der Verlierer des Finals erhält 2.880.000 Euro
  • Der Gewinner des DFB-Pokals erhält 4.320.000 Euro

Auch interessant: VfB Stuttgart - Deniz Undav: Diskussion um Nick Woltemade "ausgelutscht"

Anzeige
Anzeige
Mehr News und Videos
Legt mit Mainz wieder los: Bo Henriksen
News

Mainzer Vorfreude vor dem Start: "Das ist perfekt"

  • 14.08.2025
  • 13:35 Uhr
GER, FSP FC Verden 04 vs SV Werder Bremen 12.07.2025, Stadion am Berliner Ring, Verden, GER, FSP FC Verden 04 vs SV Werder Bremen im Bild: Justin Njinmah (SV Werder Bremen 11); Torjubel *** GER, FS...
News

DFB-Pokal live: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen im Free-TV, Liveticker und Joyn-Livestream

  • 14.08.2025
  • 08:34 Uhr
Pascal Gross (Borussia Dortmund, 13) und Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, 77) jubeln mit ihren Teamkollegen ueber ein Tor. GER, Sportfreunde Siegen vs Borussia Dortmund, Fussball, Testspiel, Sai...
News

DFB-Pokal live: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

  • 14.08.2025
  • 08:32 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal 2025/26 live: Spiele, Zeiten, Teilnehmer, Übertragung im TV und im Livestream auf Joyn

  • 14.08.2025
  • 08:31 Uhr
Zuversichtlich: Horst Steffen
News

Werder zuversichtlich: "Was war, ist Vergangenheit"

  • 13.08.2025
  • 16:55 Uhr
Kniat will wieder im Pokal überraschen
News

Kniat will neues Pokal-Märchen: "So weit wie möglich kommen"

  • 13.08.2025
  • 08:12 Uhr
Jeffrey Gouweleeuw zittert um den Pflichtspielauftakt
News

Augsburg-Kapitän Gouweleeuw für Pflichtspielauftakt fraglich

  • 11.08.2025
  • 13:55 Uhr
Frank Mill in der Saison 1979/1980
News

Schweigeminute für Mill beim Pokalspiel zwischen RWE und BVB

  • 07.08.2025
  • 11:07 Uhr
2194704667
News

Wegen DFB-Pokal: Mainz 05 im Termin-Chaos

  • 05.08.2025
  • 16:49 Uhr
Hemelingen kann nicht im Stadion in Verden spielen
News

Vier Meter fehlen: Hemelingen muss für DFB-Pokal ausweichen

  • 23.07.2025
  • 15:23 Uhr