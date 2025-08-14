VfB Stuttgart - Deniz Undav: Diskussion um Nick Woltemade "ausgelutscht"

Der Woltemade-Poker zwischen dem VfB Stuttgart und FC Bayern München lässt Deniz Undav kalt. Er nimmt seinen Mitspieler in Schutz.

Für Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart spielt der anhaltende Poker mit Bayern München um seinen Mitspieler Nick Woltemade im anstehenden Supercup keine Rolle.

"Das ist sein Thema, uns interessiert es nicht. Das ist jetzt auch ausgelutscht", sagte Undav vor dem Duell mit den Bayern am Samstag in Stuttgart gegenüber "SKY" und ergänzte:

"Wenn er hierbleibt, freuen wir uns. Das Spiel am Samstag ist wichtig, da interessiert es mich nicht, ob Bayern einen Spieler von uns will."