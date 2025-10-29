DFB-Pokal
DFB-Pokal: FC Bayern München macht in Köln erneut deutlich, warum er eine Spitzenmannschaft ist - Kommentar
- Aktualisiert: 30.10.2025
- 08:50 Uhr
- Justin Kraft
Der FC Bayern München hat in Köln viel Dusel - zeigt aber auch, warum er eine Spitzenmannschaft ist. Ein Kommentar.
Von Justin Kraft
Es ist gar nicht so lange her, da diskutierte man in Deutschland darüber, ob der FC Bayern eine Spitzenmannschaft ist. Und selbst unter den Spielern war man sich alles andere als sicher.
"Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan keine Spitzenmannschaft sind", sagte Joshua Kimmich vor fast genau neun Monaten. Damals verloren die Münchner mit 0:3 bei Feyenoord Rotterdam in der Champions League.
Heute allerdings würde wohl kaum jemand in Frage stellen, ob die Bayern eine Spitzenmannschaft sind. Beim 1. FC Köln hat das Team von Vincent Kompany im 14. Pflichtspiel zum 14. Mal gewonnen. Wieder deutlich.
Mit 4:1 zog der FCB ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Mit Geschmäckle – so werden es zumindest einige in den kommenden Stunden und Tagen darstellen. Und der Ärger ist aus Sicht der Kölner nachvollziehbar.
Dort wird man sich fragen, was wohl gewesen wäre, wenn dieser Ausgleich von einem VAR einkassiert worden wäre. Wenn man die Führung in die Pause gerettet hätte.
FC Bayern zeigt eine Reaktion in Köln
Eine seriöse Antwort darauf gibt es nicht. Schaut man sich aber an, wie die Bayern in der zweiten Halbzeit auf ihren schwächeren ersten Durchgang reagiert haben, liegt der Schluss nahe, dass sie auch unter diesen Umständen in der Lage gewesen wären, die Partie zu drehen.
Sicher ist, dass viele der kommenden Gegner sich die erste Halbzeit nochmal genauer anschauen werden. Die Bayern präsentierten sich verwundbar, hektisch, ließen sich vom variablen, aggressiven und teils mannorientierten Pressing der Kölner nahezu überrumpeln.
Spätestens mit der Führung der Domstädter sah vieles nach einem sehr langen Abend für den FCB aus. Nach einem Spiel, das sie in den vergangenen Jahren schon oft verloren oder zumindest nicht gewonnen haben.
Der FC Bayern ist eine Spitzenmannschaft
Diesmal aber nicht. Und gerade weil die Reaktion in der zweiten Halbzeit so stark war und weil die Bayern diese Partie am Ende deutlich gewonnen haben, obwohl sie nicht ihren besten Tag erwischt haben, ist der Sieg deutlich mehr wert als manch anderer.
Es hätte ein Abend sein können, der den hervorragenden Saisonstart in den Schatten gestellt hätte. Was wäre los gewesen, wenn der FCB in Köln ausgeschieden wäre? Wenn der Pokaltraum wieder so früh geplatzt wäre?
All das Lob der letzten Wochen wäre nicht mehr viel wert gewesen. Der erste Titel wäre weg gewesen. Vielleicht wäre auch wieder die Frage gestellt worden, ob dieser FC Bayern eine echte Spitzenmannschaft ist.
Dass sie im Moment eine sind, zeigt sich aber daran, dass sie das nicht zulassen. Auch ein solches Spiel gewinnen sie letztlich doch souverän und deutlich. Vielleicht ist das sogar die größte Qualität einer echten Spitzenmannschaft: Siege einfahren, wenn es nicht läuft und einiges gegen sie spricht.
