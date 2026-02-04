- Anzeige -
- Anzeige -
England

League Cup: Titelverteidiger Newcastle United scheitert an Manchester City

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 23:15 Uhr
  • SID

Die deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw haben mit Newcastle United die erfolgreiche Titelverteidigung im englischen League Cup verpasst.

Im Halbfinal-Rückspiel verloren die Magpies 1:3 (0:3) gegen Manchester City, bereits das Hinspiel im St. James' Park hatte das Starensemble der Skyblues von Teammanager Pep Guardiola mit 2:0 für sich entschieden.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Omar Marmoush, der anstelle von Stürmerstar Erling Haaland beginnen durfte, sorgte im Etihad Stadium mit seinem Doppelpack früh für eine Vorentscheidung (7./29.), Tijjani Reijnders (32.) legte nach.

Der eingewechselte Anthony Elanga traf auf Vorarbeit von Thiaw für Newcastle (62.), Woltemade blieb zur Pause in der Kabine.

- Anzeige -
- Anzeige -

Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt

1 / 21
<strong>Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball<br></strong>Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. <em><strong>ran</strong></em> zeigt die Top 20.
© NurPhoto

Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.

<strong>20. Platz: West Ham United<br></strong>Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© News Images

20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>19. Platz: Benfica Lissabon<br></strong>Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro<br>Liga: Liga Portugal
© Ball Raw Images

19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal

<strong>18. Platz: VfB Stuttgart<br></strong>Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Pressefoto Baumann

18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>17. Platz: Newcastle United<br></strong>Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>16. Platz: Juventus Turin<br></strong>Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© LaPresse

16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>15. Platz: AC Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© Fotoagenzia

15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>14. Platz: Aston Villa<br></strong>Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Pro Sports Images

14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>13. Platz: Atletico Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© Laci Perenyi

13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>12. Platz: Borussia Dortmund<br></strong>Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Beautiful Sports

12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>11. Platz: Inter Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© SOPA Images

11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>10. Platz: FC Chelsea<br></strong>Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© AFP/SID/ANDY BUCHANAN

10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>9. Platz: Tottenham Hotspur<br></strong>Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong></strong><strong>8. Platz: Manchester United<br></strong>Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© 2025 Getty Images

8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>7. Platz: FC Arsenal<br></strong>Umsatz 24/25: 793,5&nbsp;Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Paul Marriott

7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>6. Platz: Manchester City<br></strong>Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Alberto Gardin

6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>5. Platz: FC Liverpool<br></strong>Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Propaganda Photo

5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>4. Platz: Paris St. Germain<br></strong>Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro<br>Liga: Ligue 1
© ABACAPRESS

4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1

<strong>3. Platz: FC Bayern München<br></strong>Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Eibner

3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>2. Platz: FC Barcelona<br></strong>Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© AFP/SID/MANAURE QUINTERO

2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>1. Platz: Real Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro<br>Liga: La Liga
© 2026 Getty Images

1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga

- Anzeige -

City folgt damit dem FC Arsenal ins Finale, die Gunners hatten sich am Dienstag auch dank eines späten Treffers von DFB-Stürmer Kai Havertz mit 1:0 gegen den FC Chelsea durchgesetzt (Hinspiel 3:2). Das Endspiel um den Carabao Cup steigt am 22. März im Wembley-Stadion.

News und Videos zum Fußball
ESP: Real Madrid CF - Rayo Vallecano. La Liga EA Sports. Date 22 Vinicius Junior of Real Madrid CF during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano played at Santiago Be...
News

Real Madrid: Transfer-Sensation um Vinicius Jr.?

  • 04.02.2026
  • 23:46 Uhr
Deniz Undav (VfB Stuttgart) bejubelt seinen Treffer zum 0:1, DFB-Pokal, KSV Holstein Kiel v VfB Stuttgart, Holstein-Stadion am 04. February 2026 in Kiel, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner D...
News

Kommentar: Dieser Undav muss im DFB-Team gesetzt sein

  • 04.02.2026
  • 23:35 Uhr
Bonny trifft per Kopf zur Führung
News

Coppa Italia: Inter Mailand erster Halbfinalist

  • 04.02.2026
  • 22:55 Uhr
VfB Stuttgart
News

VfB im Halbfinale: Arbeitssieg in Kieler Kältekammer

  • 04.02.2026
  • 22:50 Uhr
Deniz Undav zählt nach
News

DFB-Pokal heute live: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker - Ergebnis 0:3

  • 04.02.2026
  • 22:42 Uhr
Kutucu verlässt das Spielfeld, Dogan wird noch behandelt
News

Ex-Schalker beteiligt: Zusammenprall überschattet Gala-Sieg

  • 04.02.2026
  • 22:32 Uhr
Torjubel v.re:Lennart KARL (Bayern Muenchen) mit Konrad LAIMER (Bayern Muenchen). Jubel,Freude,Begeisterung,Aktion. Fussball Testspiel Red Bull Salzburg - FC Bayern Muenchen am 06.01.2026 RED BULL ...Update
News

Verlängerung wackelt wohl: Bayern-Star will mehr Geld

  • 04.02.2026
  • 22:19 Uhr
Osnabrügge
News

DFB-Steuerprozess: Skandal auf Kosten der Steuerzahler

  • 04.02.2026
  • 22:07 Uhr
Inters Leonardo Bovio (Nr. 5) trifft per Kopf zum 1:0
News

Vor 50.000 Fans: Kölner U19 scheitert in der Youth League

  • 04.02.2026
  • 21:46 Uhr
Schicker
News

Hoffenheim: Droht nun auch Geschäftsführer Schicker das Aus?

  • 04.02.2026
  • 21:41 Uhr