Die deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw haben mit Newcastle United die erfolgreiche Titelverteidigung im englischen League Cup verpasst.

Im Halbfinal-Rückspiel verloren die Magpies 1:3 (0:3) gegen Manchester City, bereits das Hinspiel im St. James' Park hatte das Starensemble der Skyblues von Teammanager Pep Guardiola mit 2:0 für sich entschieden.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Omar Marmoush, der anstelle von Stürmerstar Erling Haaland beginnen durfte, sorgte im Etihad Stadium mit seinem Doppelpack früh für eine Vorentscheidung (7./29.), Tijjani Reijnders (32.) legte nach.

Der eingewechselte Anthony Elanga traf auf Vorarbeit von Thiaw für Newcastle (62.), Woltemade blieb zur Pause in der Kabine.