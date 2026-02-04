DFB-Pokal
VfB Stuttgart: Deniz Undav in absoluter Topform - so kann Julian Nagelsmann nicht auf ihn verzichten - ein Kommentar
- Veröffentlicht: 04.02.2026
- 23:35 Uhr
- Chris Lugert
Deniz Undav trifft einfach immer weiter. In seiner aktuellen Form ist er nicht nur für den VfB Stuttgart unverzichtbar. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt so nicht an dem Angreifer vorbei. Ein Kommentar.
Für den VfB Stuttgart läuft es aktuell wie geschmiert. Nur eine Niederlage im Kalenderjahr 2026, vier Pflichtspielsiege in Folge, im DFB-Pokal am Ende problemlos das Halbfinale erreicht.
Dieser Lauf trägt aber vor allem einen Namen. Deniz Undav ist die fleischgewordene Lebensversicherung der Schwaben in diesen Wochen. Trifft Undav, gewinnt Stuttgart. Und das passiert aktuell quasi im Drei-Tages-Rhythmus.
Das Pokal-Viertelfinale bei Holstein Kiel (3:0) war für Stuttgart und Undav das achte Spiel im Jahr 2026. Erneut war es der 29-Jährige, der sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Das 2:0 in der Nachspielzeit von Chris Führich legte er auf.
Allein in diesem Kalenderjahr steht Undav bereits bei sechs Pflichtspieltoren, in der gesamten Saison kommt er jetzt auf 15 Treffer - kein deutscher Spieler in den relevanten Ligen kann diese Zahl vorweisen.
VfB Stuttgart: Undav lässt Woltemade vergessen
Nach einem schwierigen Saisonstart und einem gut vierwöchigen Ausfall mit einer Knieverletzung ist Undav seit dem Herbst nicht mehr zu bremsen. Längst hat er wieder jene Wichtigkeit erreicht, die ihm in der Saison 2023/24 zum Durchbruch in der Bundesliga verhalf und ihn auf den EM-Zug aufspringen ließ.
In Stuttgart redet längst niemand mehr über Nick Woltemade. Und doch könnte es zwischen den beiden ehemaligen Teamkollegen zu einem Duell kommen. Denn die WM in Nordamerika rückt immer näher. Und an Undav in dieser Form gibt es kein Vorbeikommen.
Seit dem verkorksten Nations-League-Turnier im vergangenen Sommer gehörte der Angreifer nicht mehr zum Aufgebot der Nationalmannschaft - zuerst aus Verletzungsgründen, im Oktober und November verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann freiwillig auf ihn.
"Ich glaube, dass ich, wenn ich die Leistung bringe, immer eine Option bin", sagte Undav bereits im November. Nach dem Spiel in Kiel legte er nach: "Man muss Leistung bringen, und die bringe ich gerade."
Derzeit keine DFB-Konkurrenz für Undav
Zumal es nicht nur beim Blick auf die reine Zahl an Toren kaum Argumente gegen Undav gibt. Tatsächlich spielt kein anderer deutscher Angreifer derzeit auch nur ansatzweise so regelmäßig.
Woltemade kommt bei Newcastle United inzwischen meist von der Bank, Tim Kleindienst und Jonathan Burkardt sind verletzt. Kai Havertz findet beim FC Arsenal nach langer Verletzung erst allmählich wieder in Tritt. Undav hingegen ist seit Monaten topfit und herausragend in Form.
Im US-Sport gibt es den Ausdruck "availability is the best ability", also "Verfügbarkeit ist die beste Fähigkeit". Reine sportliche Qualität ist das eine, sich jedoch auch darauf verlassen zu können, dass der Spieler überhaupt zur Verfügung steht, ist das andere.
Undav zeigt genau diese Qualität, VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kann sich voll und ganz auf ihn verlassen. Und dieses Vertrauen zahlt Undav mit Leistung und Toren zurück.
An einer baldigen Rückkehr in die Nationalmannschaft darf es deshalb gar keine Zweifel geben. Doch nicht nur das. Spielt der Stuttgarter so weiter, muss er bei Nagelsmann in der Startelf gesetzt sein.