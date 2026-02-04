- Anzeige -
- Anzeige -
Türkei

Türkei: Heftiger Zusammenprall überschattet Galatasaray-Sieg

Beängstigende Szenen im Rams Park: Das Pokalspiel zwischen dem türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul und Istanbulspor (3:1) ist von einem heftigen Zusammenprall überschattet worden.

Der ehemalige Schalker Ahmed Kutucu kollidierte kurz nach dem Seitenwechsel in einem Luftzweikampf mit Istanbulspors Torwart Isa Dogan, beide stürzten zu Boden und blieben liegen (46.).

Kutucu musste von seinen Mitspielern in eine stabile Seitenlage gebracht werden, kam nach der Erstversorgung auf dem Spielfeld aber wieder zu sich und konnte das Feld zunächst eigenständig verlassen.

In der 52. Minute wurde der 25-Jährige vorsorglich ausgewechselt, für ihn kam der gebürtige Kölner Ismail Jakobs.

- Anzeige -
- Anzeige -

Kutucu mit Tor und Vorlage

Dogan dagegen musste mit einem Krankenwagen vom Spielfeld und ins Krankenhaus transportiert werden. Offizielle Neuigkeiten zum Gesundheitszustand beider Spieler gab es von den Vereinen zunächst nicht.

- Anzeige -
- Anzeige -

Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt

1 / 21
<strong>Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball<br></strong>Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. <em><strong>ran</strong></em> zeigt die Top 20.
© NurPhoto

Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.

<strong>20. Platz: West Ham United<br></strong>Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© News Images

20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>19. Platz: Benfica Lissabon<br></strong>Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro<br>Liga: Liga Portugal
© Ball Raw Images

19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal

<strong>18. Platz: VfB Stuttgart<br></strong>Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Pressefoto Baumann

18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>17. Platz: Newcastle United<br></strong>Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>16. Platz: Juventus Turin<br></strong>Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© LaPresse

16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>15. Platz: AC Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© Fotoagenzia

15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>14. Platz: Aston Villa<br></strong>Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Pro Sports Images

14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>13. Platz: Atletico Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© Laci Perenyi

13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>12. Platz: Borussia Dortmund<br></strong>Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Beautiful Sports

12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>11. Platz: Inter Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© SOPA Images

11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>10. Platz: FC Chelsea<br></strong>Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© AFP/SID/ANDY BUCHANAN

10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>9. Platz: Tottenham Hotspur<br></strong>Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong></strong><strong>8. Platz: Manchester United<br></strong>Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© 2025 Getty Images

8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>7. Platz: FC Arsenal<br></strong>Umsatz 24/25: 793,5&nbsp;Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Paul Marriott

7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>6. Platz: Manchester City<br></strong>Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Alberto Gardin

6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>5. Platz: FC Liverpool<br></strong>Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Propaganda Photo

5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>4. Platz: Paris St. Germain<br></strong>Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro<br>Liga: Ligue 1
© ABACAPRESS

4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1

<strong>3. Platz: FC Bayern München<br></strong>Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Eibner

3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>2. Platz: FC Barcelona<br></strong>Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© AFP/SID/MANAURE QUINTERO

2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>1. Platz: Real Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro<br>Liga: La Liga
© 2026 Getty Images

1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga

Zuvor hatte Kutucu einen wichtigen Anteil am Sieg des Favoriten in der dritten Runde der Gruppenphase. Den Führungstreffer von Mauro Icardi (5.) bereitete der gebürtige Gelsenkirchener vor, den Endstand erzielte er selbst (33.).

Die Vorarbeit zum 3:1 lieferte dabei der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan, zudem traf noch Lucas Torreira (25.). Leroy Sané fehlte mit einer Knöchelverletzung.

News und Videos zur Süper Lig
Glücklos: Leroy Sané im türkischen Supercup
News

Türkei: Supercup-Niederlage für Sane und Gündogan mit Galatasaray

  • 10.01.2026
  • 19:24 Uhr
Galatasaray v Genclerbirligi - Turkish Super Lig ISTANBUL, TURKIYE - NOVEMBER 22: Galatasaray players celebrate after Ilkay Gundogan scores a goal during the Trendyol Super Lig week 13 match betwee...
News

Galatasaray vs. Fenerbahce heute live: Wo läuft das Istanbul-Derby im TV und Stream?

  • 10.01.2026
  • 18:54 Uhr
Leroy Sané feiert seinen Treffer
News

Galatasaray vs. Trabzonspor heute live: Türkischer Supercup - Übertragung im TV und im Livestream - Aufstellungen da

  • 05.01.2026
  • 18:41 Uhr
Saran steht im Fokus der Justiz
News

Fenerbahce-Präsident: Verhaftung wegen Drogenermittlung

  • 25.12.2025
  • 12:29 Uhr
Wettskandal erschüttert den türkischen Fußball
News

Wettskandal in der Türkei: Galatasaray-Profi verhaftet

  • 05.12.2025
  • 13:47 Uhr
Leroy Sané bringt Gala in Führung
News

Leroy Sane trifft im Istanbuler Derby – Fenerbahce antwortet spät

  • 01.12.2025
  • 21:01 Uhr
Eintracht Frankfurt v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Gala statt Geld: Sane schlug wohl "riesiges Angebot" aus

  • 20.11.2025
  • 10:51 Uhr
Türkei Kocak
News

Wettskandal in der Türkei: Wohl auch Spieler im Visier

  • 29.10.2025
  • 08:34 Uhr
Leroy Sane
News

Sane auf Oktoberfest in Rangelei verwickelt

  • 07.10.2025
  • 09:37 Uhr
Leroy Sane during group phase match between Galatasaray and Liverpool in Istanbul, Turkiye, 30 September 2025. ( Copyright: BerkxOzkanx-xDepoxPhotos 18846377
News

Ex-Bayern-Boss stellt bei Sane die Charakterfrage

  • 04.10.2025
  • 15:58 Uhr