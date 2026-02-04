Beängstigende Szenen im Rams Park: Das Pokalspiel zwischen dem türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul und Istanbulspor (3:1) ist von einem heftigen Zusammenprall überschattet worden.

Der ehemalige Schalker Ahmed Kutucu kollidierte kurz nach dem Seitenwechsel in einem Luftzweikampf mit Istanbulspors Torwart Isa Dogan, beide stürzten zu Boden und blieben liegen (46.).

Kutucu musste von seinen Mitspielern in eine stabile Seitenlage gebracht werden, kam nach der Erstversorgung auf dem Spielfeld aber wieder zu sich und konnte das Feld zunächst eigenständig verlassen.

In der 52. Minute wurde der 25-Jährige vorsorglich ausgewechselt, für ihn kam der gebürtige Kölner Ismail Jakobs.