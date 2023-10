Gespielt werden die Partien am 31. Oktober und am 1. November. Auch einige Bundesliga-Duelle stehen auf dem Programm.

Die Saison 2023/24 ist in vollem Gange. Neben der Meisterschaft und den europäischen Wettbewerben ist natürlich auch der DFB-Pokal wieder ein wichtiger Teil des Fußball-Kalenders.

Die 2. Runde im DFB-Pokal steht an. Wie lauten die Paarungen? Welche Spiele werden im Free-TV übertragen? Wo gibt es Livestreams und Liveticker? Alle Infos.

Mittwoch, 1. November, 20:45 Uhr: Hertha BSC - Mainz 05

Mittwoch, 1. November, 20:45 Uhr: 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock

Mittwoch, 1. November, 20:45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - FC Bayern München

Mittwoch, 1. November, 20:45 Uhr: Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt

Mittwoch, 1. November, 18 Uhr: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

Mittwoch, 1. November, 18 Uhr: SC Freiburg - SC Paderborn

Mittwoch, 1. November, 18 Uhr: Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

Mittwoch, 1. November, 18 Uhr: SV Sandhausen - Bayer Leverkusen

Dienstag, 31. Oktober, 20:45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln

Dienstag, 31. Oktober, 20:45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim

Dienstag, 31. Oktober, 20:45 Uhr: SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf

Dienstag, 31. Oktober, 20:45 Uhr: Arminia Bielefeld - Hamburger SV

Dienstag, 31. Oktober, 18 Uhr: VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Dienstag, 31. Oktober, 18 Uhr: VfB Stuttgart - Union Berlin

Dienstag, 31. Oktober, 18 Uhr: FC St. Pauli - FC Schalke 04

Dienstag, 31. Oktober, 18 Uhr: FC 08 Homburg - SpVgg Greuther Fürth

DFB-Pokal 2023/24 heute live: Welche Spiele der 2. Runde laufen im Free-TV?

Am Dienstagabend zeigt das ZDF das Duell des 1. FC Kaiserslautern mit dem 1. FC Köln im frei empfangbaren Fernsehen, am Mittwoch wird das Gastspiel des FC Bayern in Saarbrücken von der ARD übertragen - vorausgesetzt, die Partie kann stattfinden. Insgesamt laufen 15 Spiele, darunter beide Halbfinals sowie das Endspiel, im Free-TV.