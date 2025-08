3. Liga: Kein Sieger im Topspiel zwischen Cottbus und Saarbrücken - Remis-Hagel zum Saisonstart

Die 3. Liga läuft wieder. Dabei trafen direkt Energie Cottbus und der 1. FC Saarbrücken im Topspiel aufeinander. Dabei gab es keinen Sieger, wie auch in den restlichen Partien.

Energie Cottbus und der 1. FC Saarbrücken haben sich zum Auftakt in die neue Saison der 3. Liga einen packenden Kampf geliefert. Der Tabellenvierte der Vorsaison lag bis tief in die Nachspielzeit in Führung, ehe ein Eigentor von Tim Campulka (90.+6) doch noch für den Ausgleich der Gäste und den 3:3 (2:1)-Endstand sorgte.

Tolcay Cigerci mit einem frühen Doppelschlag (14./21.) und Erik Engelhardt (57.) trafen für die Lausitzer. Tim Civeja (26.) und Florian Pick per Handelfmeter (61.) brachten die Saarländer, deren Traum vom Zweitliga-Aufstieg erst in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig geplatzt war, zurück und machten die Begegnung spannend.