Anzeige

Die 2. Runde im DFB-Pokal läuft. Wie lauten die Paarungen? Welche Spiele werden im Free-TV übertragen? Wo gibt es Livestreams und Liveticker? Alle Infos.

Die Saison 2023/24 ist in vollem Gange. Neben der Meisterschaft und den europäischen Wettbewerben ist natürlich auch der DFB-Pokal wieder ein wichtiger Teil des Fußball-Kalenders.

Nachdem die erste Runde bereits Mitte August ausgetragen wurde - mit Ausnahme der Spiele des FC Bayern und von RB Leipzig, die erst im September nachzogen - steht nun die zweite Runde auf dem Programm.

Gespielt werden die Partien am 31. Oktober und am 1. November. Auch einige Bundesliga-Duelle stehen auf dem Programm.

So trifft beispielsweise Borussia Dortmund auf die TSG Hoffenheim (am Mittwoch ab 18 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App), zuvor hatte der VfL Wolfsburg Titelverteidiger RB Leipzig ausgeschaltet. Außerdem setzt sich der VfB Stuttgart gegen Union Berlin durch.

Welche Partien noch stattfinden, wo die Spiele im Free-TV und Livestream übertragen werden und wie die 1. Runde lief, seht ihr nachfolgend.