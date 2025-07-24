Champions League 2025/2026 live: Playoffs - Teams, Klubs, Ticker und Ergebnisse

Die Playoff-Runde der Champions-League-Qialifikation 2025/2026 steht an. Alle Infos zu den Spielen sowie zu Teilnehmern, Livetickern und Ergebnissen.

In drei Qualifikationsrunden spielen verschiedene europäische Top-Teams die verbleibenden Plätze für die Champions League aus.

29 von 36 Teams stehen für die Champions League bereits fest. Sieben Plätze sind noch offen. Derzeit befinden wir uns in den Playoffs.

Aus der Bundesliga ist kein Team in den Qualifikationsrunden vertreten. Mit RB Salzburg gibt es zudem einen Vertreter aus Österreich in den Quali-Runden.

ran gibt euch einen Überblick über die Spiele.