Im Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen forderten die BVB-Profis in der 19. Minute Elfmeter - ohne Erfolg. Warum er ihn nicht gab, erklärte der Schiedsrichter nach dem Spiel.

Es war die große Aufregerszene des Pokalfights zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen: In der 19. Minute wird BVB-Spieler Carney Chukwuemeka im Strafraum von Jarell Quansah gehalten und kommt zu Fall.

Schiedsrichter Tobias Stieler entschied in dieser Situation nicht auf Strafstoß, sondern auf Weiterspielen. Nach dem Spiel, das der BVB mit 0:1 verlor, erklärte der Unparteiische seine Entscheidung in der "ARD".

"Ich sehe schon ein Halten, aber ein maximal minimales Halten, ein ineffektives Halten", sagte Stieler: "Was ich auch sehe, ist, dass der Spieler nach oben guckt und sieht, 'oh den Ball kriege ich nicht mehr'. Er spürt dann dieses Halten, nimmt es dankend an und geht zu Boden."