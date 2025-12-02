Zweitligist Hertha BSC darf weiterhin vom Finale im eigenen Stadion träumen.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals besiegte der Zweitligist Hertha BSC den Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern vollkommen überlegen mit 6:1 (3:1) und zog somit ungefährdet ins Viertelfinale ein.

Die Berliner bauten ihre Siegesserie auf wettbewerbsübergreifend sieben Spiele in Serie aus - mussten allerdings das erste Mal seit sechs Spielen wieder einen Gegentreffer hinnehmen.

Nachdem Kaiserslautern vor knapp zwei Jahren noch die Oberhand behalten hatte, stellten sich diesmal die Kräfteverhältnisse klar anders dar.