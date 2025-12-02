- Anzeige -

Gregor Kobel Wird bis auf eine spektakuläre Kung-Fu-Abwehr in der ersten Halbzeit nicht geprüft und ist beim Gegentor machtlos. Auch nach der Pause lässt er sich nichts zuschulden kommen. ran-Note: 3

Emre Can Ihm ist die lange Verletzungspause immer noch anzumerken, vor allem, wenn er ins Laufduell muss. Geht kaum einem Zweikampf aus dem Weg, bis auf den vor dem Gegentor. Da wirkt er zaghaft, will wohl keinen Elfmeter riskieren. ran-Note: 4

Waldemar Anton Packt schon in der Anfangsphase eine starke Retter-Grätsche gegen Aleix Garcia aus. Verliert beim Gegentor das finale Duell gegen Maza, macht dabei aber keinen klaren Fehler. Schaltet sich in der zweiten Halbzeit häufiger ins Angriffsspiel an, kann die Niederlage aber auch nicht abwenden. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Wirkt zu Beginn etwas fahrig, eventuell leicht nervös. Kommt dann aber mit einem starken Ballgewinn ins Spiel. Tappt beim Gegentor in die Bayer-Falle. Steht beim Antritt von Grimaldo viel zu weit vorn, um noch rechtzeitig zurückzukommen. ran-Note: 4

Julian Ryerson Hat auf seiner rechten Seite nicht allzu viel Defensivarbeit zu verrichten. Nach vorne aber in der ersten Halbzeit auch nicht so dynamisch, wie man ihn schon mal gesehen hat. Nach der Pause etwas auffälliger in der Offensive. Muss aber in der 67. Minute Platz machen für Brandt. ran-Note: 4

Felix Nmecha Kommt nicht ganz so zur Geltung wie noch im Bundesliga-Spiel vor drei Tagen, weil sich die Leverkusener besser auf ihn einstellen und ihn besser bewachen. Ein Risikopass zu Beginn geht fast ins Auge. Wird eine Viertelstunde vor Schluss für Groß ausgewechselt. ran-Note: 4

Jobe Bellingham Bekommt den Vorzug vor Marcel Sabitzer, kann aber kaum Einfluss auf das Spiel der Borussia nehmen. Teilweise fehlt immer noch das Spielverständnis mit seinen Kollegen. In der Schlussphase aber einer der Aktivposten beim BVB. ran-Note: 4

Daniel Svensson Wie immer sehr viel unterwegs, wechselt häufig auch mal von seiner angestammten linken auf die rechte Seite. Seine Flanken sind nicht so präzise, wie er sie schon geschlagen hat. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Sprüht vor Selbstvertrauen und Spielwitz. Vernascht gleich mal halb Leverkusen. Ist der auffälligste Dortmunder, vergibt aber vor der Pause noch zwei sehr gute Chancen. Versucht auch in der zweiten Halbzeit alles, bleibt aber glücklos. Mit seinem Kopfball tief in der Nachspielzeit scheitert er knapp. ran-Note: 3

Carney Chukwuemeka Bekommt den Vorzug vor Brandt im offensiven Mittelfeld. Wirkt zwar nicht ganz so spritzig wie Adeyemi auf der anderen Seite, hätte aber beinahe einen Elfmeter rausgeholt. Stielers Pfeife beim Klammergriff von Quansah bleibt aber stumm. Ansonsten bemüht, aber recht unauffällig. ran-Note: 4

Fabio Silva Rutscht überraschend für Guirassy in die Startelf. In der Luft nicht so stark wie der Stammstürmer, dafür aber sehr agil und einsatzfreudig. Sein Schuss aus 35 Metern geht weit drüber. Ermöglicht mit einem starken Hackenpass eine klare Chance von Adeyemi, der sie nicht nutzt. Wird für Guirassy später ausgewechselt. ran-Note: 4

Serhou Guirassy (ab 67. Minute) Sitzt überraschend erst einmal auf der Bank und kommt erst Mitte der zweiten Halbzeit zum Zug. Wird aber kaum in Szene gesetzt und bleibt letztendlich wirkungslos. Kommt erst in der Nachspielzeit bei einem Schüsschen zum ersten Abschluss. ran-Note: 4

Maximilian Beier (ab 67. Minute) Ersetzt Chukwuemeka auf dem linken Flügel. Will mit akrobatischen Einlagen noch für die Wende sorgen, doch auch das bleibt erfolglos. ran-Note: 4

Julian Brandt (ab 67. Minute) Kommt für Ryerson im Bestreben von Kovac, die Offensive zu stärken. Sorgt in der Schlussphase noch für die größte Gefahr beim BVB. ran-Note: 3

Pascal Groß (ab 74. Minute) Ersetzt Nmecha in der letzten Viertelstunde. Hat im Endeffekt zu wenig Zeit, um noch spielentscheidende Impulse zu setzen. ran-Note: 4