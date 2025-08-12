Anzeige
1. Runde im DFB-Pokal

DFB-Pokal live: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen im Free-TV, Liveticker und im Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 15:45 Uhr

In der 1. Runde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

In der vergangenen Saison zog Arminia Bielefeld sensationell als Drittligist in das Finale des DFB-Pokal ein, musste sich dort allerdings mit 2:4 gegen den VfB Stuttgart geschlagen geben.

Eine Wiederholung eines solchen Pokal-Wunders dürfte sicher der Traum der Ostwestfalen sein, erscheint aber erstmal unwahrscheinlich.

DSC Arminia Bielefeld v Fortuna Düsseldorf - 2. Bundesliga

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen LIVE und KOSTNELOS auf Joyn schauen!

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt's LIVE auf Joyn.

Gegen Werder Bremen gehen die Bielefelder aber keinswegs als Underdog in die Partie. In der 2. Bundesliga feierte der Aufsteiger zum Saisonstart gleich zwei Siege (5:1 vs. Fortuna Düsseldorf und 2:0 vs. Arminia Bielefeld), zeigte sich also in beeindruckender Frühform.

Für Werder Bremen hingegen wird die Partie gegen die Arminia das erste Pflichtspiel der Spielzeit sein. Wo die Mannschaft um Neu-Trainer Horst Steffen steht, ist noch völlig unklar.

Das Wichtigste in Kürze

So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?

1. Runde im DFB-Pokal: Läuft Bielefeld gegen Bremen im Free-TV?

Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal im Livestream: Bielefeld vs. Bremen kostenlos auf Joyn sehen

Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Arminia Bielefeld - Werder Bremen: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

Bremen zu Gast in Bielefeld live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?

Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen: Alle Informationen zur Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen
  • Datum und Uhrzeit: 15. August; 20:45 Uhr
  • Trainer: Mitch Kniat (Arminia Bielefeld), Horst Steffen (Werder Bremen)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ZDF-Mediathek, Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
