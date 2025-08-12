Anzeige
1. Runde im DFB-Pokal

DFB-Pokal live: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund im Free-TV, Livestream auf Joyn und im Liveticker

  • Aktualisiert: 16.08.2025
  • 10:39 Uhr

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund auf Rot-Weiss Essen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Vor dem Bundesliga-Start steht für Borussia Dortmund der DFB-Pokal auf dem Programm. In der 1. Runde kommt es für den BVB direkt zu einem  Ruhrpott-Derby gegen Rot-Weiss Essen.

Der Klub aus der 3. Liga dürfte deshalb hochmotiviert in die Begegnung gehen, auch wenn es zum Drittliga-Start sowohl gegen den TSV Havelse als auch gegen 1860 München nur zu einem 1:1 reichte.

Borussia Dortmund v Ulsan HD FC: Group F - FIFA Club World Cup 2025

RW Essen vs. BVB LIVE und KOSTENLOS auf Joyn schauen!

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt's LIVE auf Joyn.

Auch der BVB befindet sich noch nicht in Top-Form. Die Generalprobe für das Pokalspiel verloren die "Schwarz-Gelben" mit 1:2 gegen Juventus Turin. Überschattet wurde die Niederlage allerdings durch die schwere Verletzung von Niklas Süle.

Der Innenverteidiger hat sich laut "Bild"-Informationen einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt somit wohl mehrere Wochen aus.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zum DFB-Pokal

  • Alle News zum BVB

  • 2. Bundesliga deckt auf: Deutschland hat ein Schiedsrichter-Problem - ein Kommentar

Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?

1. Runde im DFB-Pokal: Läuft Rot-Weiss Essen gegen den BVB im Free-TV?

Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

RW Essen - BVB: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

DFB-Pokal im Livestream: Essen vs. Dortmund kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Dortmund zu Gast in Essen live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?

Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund: Alle Informationen zur Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 18. August; 20:45 Uhr
  • Trainer: Uwe Koschinat (Rot-Weiss Essen), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ARD-Mediathek, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
