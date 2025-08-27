Anzeige
Fußball

DFB-Pokal: Nach Pokalfinale - 350.000 Euro Geldstrafe für VfB Stuttgart

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 15:39 Uhr
  • SID

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den VfB Stuttgart wegen Pyroaktionen seiner Fans beim DFB-Pokalfinale zu einer sehr hohen Geldstrafe verurteilt.

Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, muss der Verein wegen "zahlreicher pyrotechnischer Vorfälle" im VfB-Block während des DFB-Pokalfinals gegen Arminia Bielefeld (4:2) am 24. Mai im Berliner Olympiastadion 350.000 Euro zahlen.

Der VfB habe gegen das Urteil Einspruch eingelegt.

Der DFB sieht in diesem vor, dass Stuttgart bis zu 116.700 Euro der Geldstrafe für eigene Sicherheits- oder Präventionsmaßnahmen verwenden könne.

22.08.2025, Allianz Arena, München, GER, 1.FBL, FC Bayern München vs RB Leipzig , im Bild Harry Kane (München) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video....

DFB-Pokal live: Wiesbaden vs. Bayern hier im kostenlosen Livestream

Das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal live im ZDF-Livestream auf Joyn

Beide DFB-Pokal-Finalisten mit Strafen belegt

Zuvor war bereits Finalgegner Bielefeld mit einer Strafe belegt worden.

Der Zweitligist wurde zu einer Zahlung in Höhe von 48.035 Euro verurteilt, ebenfalls wegen des Abbrennens von Pyrotechnik durch seine Fans.

Auch interessant: VfB Stuttgart: Nick Woltemade liefert, doch ein Problem ist eklatant: Drei Erkenntnisse zum K(r)ampf in Braunschweig

