Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den VfB Stuttgart wegen Pyroaktionen seiner Fans beim DFB-Pokalfinale zu einer sehr hohen Geldstrafe verurteilt.

Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, muss der Verein wegen "zahlreicher pyrotechnischer Vorfälle" im VfB-Block während des DFB-Pokalfinals gegen Arminia Bielefeld (4:2) am 24. Mai im Berliner Olympiastadion 350.000 Euro zahlen.

Der VfB habe gegen das Urteil Einspruch eingelegt.

Der DFB sieht in diesem vor, dass Stuttgart bis zu 116.700 Euro der Geldstrafe für eigene Sicherheits- oder Präventionsmaßnahmen verwenden könne.