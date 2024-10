Eine offene Sohle von Dortmunds Felix Nmecha in Richtung eines Wolfsburger Schienbeins wurde nur mit Gelb geahndet, während es in allen anderen Wettbewerben mit VAR mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Rot gehagelt hätte. Der Treffer von Augsburgs Samuel Essende wurde aus Abseitsposition erzielt.

Ein Foul an Kaiserslauterns Marlon Ritter fand außerhalb des Strafraums statt, gepfiffen wurde Elfmeter. Ein Foulspiel im Strafraum an seinem Teamkollegen Daniel Hanslik später wurde dagegen weiterlaufen gelassen.

Während nicht wenige in dieser zweiten Runde genossen, dass Schiedsrichter-Entscheidungen im Moment des Pfiffes Bestand hatten, zeigte eben jene zweite Runde nur eines: Der Videobeweis ist aus dem Fußball nicht mehr wegzudenken - und zwar zu Recht. Zumindest, wenn man an ein paar Stellschrauben dreht.

Und auch, weil der Pokal einer der letzten Zufluchtsorte vor dem Video Assistant Referee ist. Zumindest in den ersten beiden Spielrunden. Das toxische, als Heilmittel getarnte Gift, was laut diversen Fankurven den Sport kaputt macht.

Der Videobeweis ist in der Fußballwelt mehr als umstritten. In den ersten beiden Runden des DFB-Pokals kommt er nicht zum Einsatz. Was wie ein schöner Nostalgie-Trip klingt, war nur ein weiterer Beweis dafür, wie sehr man den VAR braucht. Ein Kommentar.

Es sind Fehlentscheidungen, die Spiele beeinflussen, ja in eine Richtung lenken (können). Sebastian Hoeneß, Trainer des VfB Stuttgart und einer der größten Kritiker des VAR, hätte sich selbigen laut eigener Aussage "an diesem Abend gewünscht". Verständlich, wäre sein Team ohne den falschen Elfmeter wohl gegen den FCK nicht in die Bredouille gekommen, in die es schließlich trotz des Weiterkommens geriet.