Urs Meier exklusiv: Referees werden durch den VAR offensichtlich schlechter

Die 2. Runde des DFB-Pokals wurde überschattet von etlichen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. Urs Meier ist gegen eine Einführung des VAR in der Frühphase des Pokals - stattdessen will er die Schiedsrichter an die Basis schicken. Das Interview führte Kai Esser Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, heißt es so schön. Auch und gerade in der Frühphase des Wettbewerbs, denn es gibt keinen Video Assistant Referee in den ersten beiden Runden. Das führte zu diversen strittigen bis hinzu klaren Fehlentscheidungen. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier hat exklusiv mit ran über die Probleme gesprochen und auch einen Lösungsansatz gegeben, um die Qualität der Schiedsrichter zu verbessern.

ran: Herr Meier, bekanntlich wird im DFB-Pokal in den ersten beiden Runden ohne technische Hilfsmittel gespielt. Ganz grundsätzlich: Wie finden Sie das? Urs Meier: Ich bin ein Freund von Fußball ohne Videoassistenten, deshalb finde ich gerade die ersten beiden Pokalrunden toll! Ich liebe den Fußball, wo dynamische Entscheidungen getroffen werden müssen. Das ist der Fußball, den wir früher hatten, damit habe ich also kein Problem.

Meier: VAR macht Schiedsrichter schlechter ran: Diesmal gab es trotzdem einige Fehlentscheidungen in der 2. Pokalrunde, unter anderem bei Köln gegen den FC Bayern oder Heidenheim gegen Hamburg. Das sind Bundesliga-Stadien - sollte man die Technik nicht nutzen, wenn sie schon zur Verfügung steht? Meier: Entweder nutzt man sie überall oder nirgendwo. Ich finde es nicht richtig, wenn es einen Flickenteppich gäbe und in manchen Stadien gibt es einen VAR, in manchen dann nicht - entweder man macht es ganz oder gar nicht. In Köln ist es leider einfach eine Fehlentscheidung des Assistenten. DFB-Pokal: Darum gibt es in den ersten beiden Runden keinen VAR

DFB-Pokal ohne VAR zeigt: Der Fußball braucht den Videobeweis! Ein Kommentar ran: Assistenten, die regelmäßig mit dem VAR arbeiten, sind angehalten, das Spiel erst einmal weiterlaufen zu lassen. Denken Sie, dass das der Qualität schadet? Meier: Es ist offensichtlich, dass Schiedsrichter dadurch nicht besser, sondern schlechter werden. Wenn sie die Technik nicht haben, sind sie vielleicht weniger bereit, eine Entscheidung klar zu treffen. Ein Pilot, der sich nur auf die Technik verlässt, der wird große Mühe haben, wenn die Technik mal ausfällt. Ich sage immer wieder: Die Schiedsrichter brauchen eine bessere Ausbildung in Deutschland, sie müssen ohne den VAR auskommen können.

