Chancenwucher mit Happy End: FC St. Pauli hat im außergewöhnlichen "Gastspiel" im heimischen Millerntor-Stadion eine Blamage nur knapp abgewendet. In der ersten Runde des DFB-Pokals setzten sich die Hamburger im Nordduell gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt mit 3:2 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden, der Bundesligist vergab zahlreiche Möglichkeiten.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Jonas Behounek scheiterte im Elfmeterschießen für Norderstedt entscheidend an Torhüter Nikola Vasilj. Zuvor schoss Philipp Koch drüber, Manuel Brendel traf nur die Latte. So reichten St. Pauli drei verwandelte Elfmeter. Für den Außenseiter aus Norderstedt - einer Kleinstadt vor den Toren Hamburgs - bedeutete das "Derby" gegen den Erstligisten das größte Spiel in der 80-jährigen Vereinsgeschichte.

Anzeige