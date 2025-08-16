Anzeige
erste runde

DFB-Pokal: St. Pauli zittert sich eine Runde weiter - Sieg gegen Norderstedt im Elfmeterschießen

Article Image Media
© IMAGO/Roberto Seidel/SID/IMAGO/Roberto Seidel

Chancenwucher mit Happy End: FC St. Pauli hat im außergewöhnlichen "Gastspiel" im heimischen Millerntor-Stadion eine Blamage nur knapp abgewendet.

In der ersten Runde des DFB-Pokals setzten sich die Hamburger im Nordduell gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt mit 3:2 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden, der Bundesligist vergab zahlreiche Möglichkeiten.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zum DFB-Pokal

  • "Geiler Moment": Arminias Young wird zum Pokalhelden

  • Wieder Party auf der Alm: Bielefeld wirft Bremen raus

Jonas Behounek scheiterte im Elfmeterschießen für Norderstedt entscheidend an Torhüter Nikola Vasilj. Zuvor schoss Philipp Koch drüber, Manuel Brendel traf nur die Latte. So reichten St. Pauli drei verwandelte Elfmeter.

Für den Außenseiter aus Norderstedt - einer Kleinstadt vor den Toren Hamburgs - bedeutete das "Derby" gegen den Erstligisten das größte Spiel in der 80-jährigen Vereinsgeschichte.

St. Pauli mit Chancenwucher

Deshalb hatten sich beide Teams auf die Verlegung in die Heimstätte des Kiezklubs geeinigt, normalerweise hätte die Partie im 5068 Plätze fassenden Edmund-Plambeck-Stadion stattgefunden.

Der Favorit begann überzeugend und verbuchte schon in der ersten Hälfte 19:0 Torschüsse - einzig einen Treffer blieben die hoch überlegenen Hamburger den 30.000 Zuschauern lange schuldig. Immer wieder scheiterten sie am bärenstarken Keeper Lars Huxsohl.

In der Verlängerung hatte aber auch der Außenseiter durch Manuel Brendel (91.) und Falk Gross (116.) gute Möglichkeiten, am Ende jubelte St. Pauli.

