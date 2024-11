... über den Linienrichter : "Eigentlich liegt die Hauptaufgabe des Linienrichters darin, die Abseitslinie zu halten. Das heißt, sein voller Fokus kann gar nicht auf der Aktion in der Mitte liegen. Sollte er dennoch ein Foulspiel erkennen, während der Feldschiedsrichter das nicht sieht, dann muss er auch umgehend die Fahne heben und das Foulspiel signalisieren. Es kann nicht sein, dass dann zehn bis 15 Sekunden später aus der Kommunikation mit dem Feldschiedsrichter ein Foulspiel des Angreifers resultiert. Die große Frage ist also, warum er nicht direkt die Fahne gehoben hat."

... das Verhalten des Schiedsrichters : "Die Entscheidung muss eigentlich vom Schiedsrichter ausgehen. Das ist Chefsache. Er muss die Szene in der Mitte sehen und anschließend bewerten. Wenn er es laufen lässt, kann es nicht sein, dass er das Tor im Anschluss zurücknimmt. Wenn es ein Foul war, dann muss er auch mitten in der Aktion das Foulspiel ahnden und abpfeifen. Es kann nicht sein, dass er sich Sekunden später von seinem Assistenten korrigieren lässt. Das ist das große Fragezeichen."

2. Runde DFB-Pokal: Viele Fehlentscheidungen ohne VAR

... über die vielen Fehlentscheidungen in der zweiten Pokal-Runde (u.a. unberechtigter Strafstoß für Kaiserslautern gegen Stuttgart und Jamal Musialas Abseitstor für den FC Bayern gegen Mainz): "Wir brauchen von den Unparteiischen klare Entscheidungen. Das erwarte ich mit und ohne Video Assistent Referee (VAR). Schiedsrichter-Boss Knut Kircher will forcieren, dass die Schiedsrichter Verantwortung übernehmen. Dann kann es nicht sein, dass sich ein Referee von seinem Assistenten lange nach der eigentlichen Aktion überstimmen lässt. Da braucht man sich nicht wundern, warum es ständig zu Diskussionen und solchen Problemen kommt."

... über den fehlenden VAR in der zweiten Pokal-Runde: “Ich habe immer gesagt, dass wir in den vergangenen drei, vier Jahren tolle Spiele in den ersten beiden Pokal-Runden gesehen haben. Da haben die Schiedsrichter auch ohne VAR gute Leistungen gezeigt. Es gab keine Eingriffe, es wurde viel laufen gelassen. Das waren die attraktivsten und besten Spiele. In diesem Jahr haben wir viele Diskussionen. Das mag vielleicht daran liegen, dass sich die Schiedsrichter mehr und mehr auf das Tool des VAR verlassen. Die Konsequenz daraus sieht man anhand der Fehlentscheidungen, von denen zu viele aufgepoppt sind."