DFB-Pokal: 1. FC Köln wütet nach Aus gegen Bayern über VAR-Regelung

Marius Bülter: "Das nervt mich brutal" Noch deutlicher wurde nach dem Spiel Kölns Stürmer Marius Bülter, ebenfalls bei "Sky": "Extrem bitter, vor allem, weil es nicht knapp Abseits war. Mich ärgert noch mehr, dass ich dann nach der Halbzeit mit dem Schiedsrichter sprechen will und er mir dann erzählt, dass er es sich in der Halbzeit nicht angeguckt hat und mich ein Stück weit für doof verkaufen will. Das nervt mich brutal." Trainer Lukas Kwasniok hatte schon kurz nach dem Ausgleich an der Seitenlinie gegen die Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Welz wütend protestiert. Nach dem Spiel klang er bei "Sport1" schon wieder etwas versöhnlicher: "Ich will jetzt nicht klugscheißern, aber das war gefühlt live auch von meiner Position aus zu sehen. Und die Bilder haben das nur bestätigt. Aber gut, er hat es nicht gesehen, wir können es nicht rückgängig machen.“

Zieler: "Bayern haben Dominanz entwickelt" Angesichts der am Ende klaren Niederlage war der irreguläre Ausgleichstreffer allerdings auch nicht spielentscheidend. Torwart Zieler sprach nach dem Spiel in der "ARD" zwar auch von einem "ärgerlichen" Ausgleich, meinte damit aber offensichtlich weniger die Fehlentscheidung. Vielmehr habe das Gegentor die "insgesamt sehr ordentliche" Leistung seiner Mannschaft geschmälert, zumal kurz darauf auch noch die Führung für den Rekordmeister fiel.

"Die Bayern haben in der zweiten Halbzeit dann auch eine Dominanz entwickelt. Dann wird es schwieriger", zollte der Weltmeister von 2014 dem überlegenen Gegner Respekt.