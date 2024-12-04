DFB-Pokal 2025/26: Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Joyn-Stream

Der DFB-Pokal nähert sich seiner heißen Phase. Nach den packenden Achtelfinal-Duellen richtet sich der Blick nun bereits auf die Runde der letzten Acht.

Die Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals geht am Sonntagabend über die Bühne. Welche Teams sind qualifiziert? Wer überträgt die Ziehung der Teams im Free-TV und Livestream? ran hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Auf Joyn kannst du die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals kostenlos und live im Stream verfolgen.

Im Kracher-Duell am Dienstagabend konnte sich Bayer 04 Leverkusen knapp mit 1:0 in Dortmund durchsetzen und sich für die jüngste Bundesliga-Pleite revanchieren. Zudem hat RB Leipzig mit einem souveränen 3:1-Sieg Magdeburg aus dem Rennen genommen.

Hertha darf nach einem überragenden 6:1 gegen Kaiserslautern vom Heim-Finale träumen und auch der FC.St Pauli ist nach einem 2:1 in Gladbach noch vertreten.

Am Mittwoch buchte der FC Bayern mit einem knappen Sieg bei Union Berlin sein Viertelfinal-Ticket, auch das baden-württembergische Duo SC Freiburg und VfB Stuttgart setzte sich durch. Als letztes Team setzte sich Zweitligist Holstein Kiel im Elfmeterschießen beim Hamburger SV durch.

ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung mit.