DFB-Pokal: Magdeburg-Randalierer sorgen im Stadion von RB Leipzig für Verwüstung

Während des Auswärtsspiels in Leipzig hinterlassen Fans des 1. FC Magdeburg eine Spur der Verwüstung - und das ungeachtet eines tragischen Vorfalls.

Bilder der Verwüstung in Leipzig!

Rund um das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal bei RB haben Fans des 1. FC Magdeburg in mehreren Bereichen des Stadions randaliert.

Besonders betroffen waren nach Polizeiangaben die Gäste-Toiletten, in denen Waschbecken, Armaturen und Urinale zerstört wurden. Aber auch im Stadion-Innenraum wüteten die Gäste-Anhänger. Sie rissen Sitzschalen aus ihren Halterungen und demolierten Trennwände zu anderen Zuschauer-Bereichen.

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Zu dem Spiel in Leipzig waren 7.000 Anhänger der Magdeburger angereist. Die Verwüstungen, die von Gäste-Fans angerichtet wurden, sind schockierend genug.