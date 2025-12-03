dfb-pokal
Die Bayern stehen nach einem mühsamen Sieg bei Union Berlin im Viertelfinale des DFB-Pokals. ran hat Stimmen gesammelt.
Mit viel Mühe hat sich der FC Bayern München bei Union Berlin ins Viertelfinale des DFB-Pokals gekämpft.
Beim 3:2-Sieg musste der Rekord-Pokalsieger den Ausfall von Aleksandar Pavlovic verkraften. Coach Vincent Kompany gab aber anschließend im "ZDF" leichte Entwarnung.
ran hat die Stimmen zum Pokalspiel.
Vincent Kompany, Bayern-Trainer
zum Spiel:
"Ich war schon zufrieden mit unserer ersten Halbzeit. Ich glaube, auf diesem Platz haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber die zweite Halbzeit war eine Kampfhalbzeit. Ich habe es auch erlebt als Spieler. Ich weiß, dass es dazugehört. Wir haben die Standards sehr, sehr gut verteidigt."
über das Elfmeter-Foul von Harry Kane:
"Für mich war das kein Elfmeter bei Harry. Das will ich schon ganz deutlich sagen. Ich habe da eine persönliche Meinung zu. Das ist ein physisches Spiel. Der Arm vom Gegner ist genau an der gleichen Position, nur 30 Zentimeter tiefer. Nicht alles im Gesicht ist ein Foul. Ich bin der Meinung, wenn man zum Ball geht und seinen Fokus auf den Ball hat, dann ist es kein Elfmeter. Aber ich bin natürlich ein alter Verteidiger."
über die Verletzung von Aleksandar Pavlovic:
"Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Seine Muskeln haben zugemacht, glaube ich. Das ist meistens nicht so schlimm. Aber natürlich, wir haben jetzt drei Spiele in sechs Tagen. Wir sind in allen drei Wettbewerben dabei. Wir wollen in die letzten Spiele vor Weihnachten noch mit viel Energie gehen. Dann sind wir im nächsten Jahr in einer guten Position."
Konrad Laimer, Bayern-Verteidiger
über den Sieg:
"Das Wichtigste ist, dass wir weiter sind. Wir wussten alle, dass das heute nicht leicht wird. Wir wussten alle, dass das immer schwierig ist. Ich glaube, wir hatten die volle Packung heute wieder und ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, besser als in der zweiten Halbzeit. Am Ende kriegst du dann wieder zwei Elfmeter, machst aber auch selber drei Standardtore."
ob sich die Bayern bei der Aggressivität bei Ecken etwas von Arsenal abgeschaut haben:
"Nein, nicht wirklich von Arsenal oder von irgendeiner anderen Mannschaft. Ich glaube, wir haben immer irgendwo ein Konzept, wie jede Mannschaft, wo du einen Block setzt, wo du dich hinstellst. Aber natürlich auch so, dass du kein Foul machst. Für mich ist es normal, dass du da irgendwo im Weg stehst und es für den Torwart oder den Verteidiger irgendwie schwierig machst. Standards sind einfach ein wichtiges Thema im Fußball, vor allem bei so engen Spielen. Und ich bin sehr froh, dass wir das heute in unsere Stärke umwandeln konnten."
Joshua Kimmich, Bayern-Mittelfeldspieler
über die Bedeutung des Sieges:
"Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal im DFB-Pokal über den Winter hinausgekommen sind. Die letzten fünf, sechs Jahre war jedes Mal noch vor Dezember Schluss. Dementsprechend war das sehr wichtig, dass wir das heute geschafft haben. Wir haben dieses Ziel vor Augen, wieder hierher nach Berlin zu kommen und daran arbeiten wir. Heute war es ein ganz, ganz wichtiger Sieg."
über die Qualität des Spiels:
"Es war ein einziger Kampf. In der ersten Halbzeit haben wir es noch geschafft, spielerische Elemente reinzubekommen. In der zweiten haben wir es dann gar nicht mehr geschafft. Von Union kamen viele hohe, lange Bälle. Sie versuchen dann auch, Mann gegen Mann zu pressen. Das muss man ihnen absolut zugutehalten. Der Platz kommt ihnen natürlich entgegen. Da ist es schwierig, mal drei flache Pässe am Stück zu spielen und dementsprechend wird es dann ein einziges Ackern und Rammeln von allen Spielern. Die zweite Halbzeit war, glaube ich, nicht ganz so attraktiv. Viele Duelle, viele Standards, viele Einwürfe, Ecken. Ich weiß nicht, wie es für einen neutralen Zuschauer aussah, aber es war jetzt nicht viel spielerisches Element dabei."
über den Traum vom Finale in Berlin:
"Ich finde, das ist mit das emotionalste Spiel im Jahr, wenn man ein Finale bestreiten kann. Wir sind jetzt noch ein Stück weit davon entfernt, aber trotzdem ist das ein Ziel, für das man arbeitet, weil da die Stimmung schon herausragend ist. Da wollen wir dabei sein."
Steffen Baumgart, Union-Trainer
"Die Enttäuschung überwiegt derzeit wegen der guten Leistung und der Erkenntnis, dass nicht mehr rausgekommen ist. Aber das gehört auch dazu. Irgendwie mal ein bisschen dran zu sein, reicht nicht. Wir haben ja ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, gerade auch in der zweiten Halbzeit so zurückzukommen nach mehreren Nackenschlägen. Ich glaube, das zeichnet die Mannschaft aus. Ich glaube, wir haben es sehr gut gemacht und trotzdem hat es nicht gereicht. Deswegen überwiegt ein bisschen die Enttäuschung. Aber ich glaube, morgen sagt man dann: 'Okay, das war doch nicht so schlecht.'"
Rani Khedira, Union-Kapitän
"Es war eine unglückliche Niederlage. Wenn du nahezu drei Eigentore schießt gegen Bayern und die ab der 45. Minute enorm auf Zeit spielen, dann weißt du, dass du vieles richtig gemacht hast. Wir haben uns heute genügend Respekt verdient."
