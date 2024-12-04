DFB-Pokal
DFB-Pokal 25/26: Auslosung der Viertelfinals heute live im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 07.12.2025
- 10:29 Uhr
Die Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals geht am Sonntagabend über die Bühne. Welche Teams sind qualifiziert? Wer überträgt die Ziehung der Teams im Free-TV und Livestream? ran hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.
Der DFB-Pokal nähert sich seiner heißen Phase. Nach den packenden Achtelfinal-Duellen richtet sich der Blick nun bereits auf die Runde der letzten Acht.
Im Kracher-Duell am Dienstagabend konnte sich Bayer 04 Leverkusen knapp mit 1:0 in Dortmund durchsetzen und sich für die jüngste Bundesliga-Pleite revanchieren. Zudem hat RB Leipzig mit einem souveränen 3:1-Sieg Magdeburg aus dem Rennen genommen.
Hertha darf nach einem überragenden 6:1 gegen Kaiserslautern vom Heim-Finale träumen und auch der FC.St Pauli ist nach einem 2:1 in Gladbach noch vertreten.
Am Mittwoch buchte der FC Bayern mit einem knappen Sieg bei Union Berlin sein Viertelfinal-Ticket, auch das baden-württembergische Duo SC Freiburg und VfB Stuttgart setzte sich durch. Als letztes Team setzte sich Zweitligist Holstein Kiel im Elfmeterschießen beim Hamburger SV durch.
ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung mit.
Viertelfinale im DFB-Pokal: Welche Teams sind dabei?
- Bundesliga: FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, FC St. Pauli, VfB Stuttgart, SC Freiburg
- 2. Bundesliga: Hertha BSC, Holstein Kiel
DFB-Pokal 2025/26 live: Wann werden die Viertelfinal-Duelle heute ausgelost?
Die Auslosung der Viertelfinal-Duelle erfolgt am Sonntagabend (7. Dezember) ab 19:15 Uhr.
Wer überträgt die Auslosung des DFB-Pokals heute live im Free-TV?
Die DFB-Pokal-Auslosung wird im Rahmen der "Sportschau" in der ARD zu sehen sein. Die Sendung beginnt um 19:15 Uhr.
Wo gibt es einen Livestream zur Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal?
Einen Livestream zur Auslosung gibt es kostenfrei auf Joyn und in der ARD-Mediathek. Die Übertragung beginnt um 19:15 Uhr.
DFB-Pokal: So läuft die Auslosung ab
Im Viertelfinale des DFB-Pokals werden (wie auch im weiteren Verlauf des Wettbewerbs) die Duelle nur noch aus einem Topf gelost. Das jeweils zuerst gelöste Team hat Heimrecht.
Ohnehin sind ausschließlich Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga noch im Wettbewerb vertreten, weshalb auch kein Tausch des Heimrechts nötig sein wird. Im Vorjahr hatte es der damalige Drittligist Arminia Bielefeld bis ins Finale geschafft.
Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal 25/26 heute live: Wer ist als Losfee tätig?
Der frühere Bundesligaspieler- und Trainer Friedhelm Funkel wird die Lose ziehen. Funkel konnte im Jahr 1985 mit Bayer 04 Uerdingen (heute KFC Uerdingen) den DFB-Pokal gewinnen. Nia Künzer, Sportdirektorin der Frauen-Nationalmannschaft, wird als Ziehungsleiterin fungieren.
DFB-Pokal 2025/26: Alle Termine im Überblick
Viertelfinale: 03./04. und 10./11. Februar 2026
Halbfinale: 21. und 22. April 2026
Finale: 23. Mai 2026