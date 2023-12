Dietmar Hamann kritisiert Bundestrainer Julian Nagelsmann nach Pokal-Besuch mit Freundin scharf

Nagelsmanns Verhalten sei "unprofessionell, unverständlich und an Ignoranz schwer zu überbieten", führte der ehemalige Bayern-Profi weiter aus.

An der Seite des 36-Jährigen befand sich seine Freundin, die ehemalige "Bild"-Reporterin Lena Wurzenberger. Eigentlich nur eine Randnotiz, die für "Sky"-Experte Dietmar Hamann jedoch ein absolutes Unding darstellt.

Matthäus teilt Hamann-Meinung nicht

Im Gegensatz zu Hamann sah sein "Sky"-Kollege Lothar Matthäus im Besuch des Spiels in Begleitung kein Problem: "Das muss man jedem selbst überlassen. Julian schaut ein Spiel mit seiner Freundin an - ich sehe nichts Kritisches daran", erklärte der deutsche Rekordnationalspieler dem Blatt.

Bereits nach dem verlorenen Länderspielen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) hatte Hamann gegen den Bundestrainer geschossen und kein gutes Haar an seiner Ausrichtung der Mannschaft gelassen: "Egal, was er macht, es funktioniert nichts. Er weiß jetzt genauso viel, wenn nicht sogar weniger wie vor den vier Spielen", betonte er in "Sky90 - die Fußballdebatte".