dfb-pokal
FC Bayern München droht absurdes Szenario - viermal gegen denselben Gegner?
- Aktualisiert: 23.02.2026
- 08:25 Uhr
- Tobias Wiltschek
Nachdem die Pokal-Auslosung den Bayern bereits ein Duell mit Bayer Leverkusen bescherte, könnte es am Freitag noch kurioser werden.
Auf den FC Bayern könnte in den nächsten Wochen ein verrückter Spielplan zukommen.
Nachdem der Rekordmeister am 14. März schon in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen antritt, spielt er gut einen Monat später schon wieder gegen die Werkself. Denn die Auslosung im DFB-Pokal hat ergeben, dass beide Teams auch im Halbfinale am 21. oder 22. April gegeneinander ran müssen.
Doch damit nicht genug. Auch in der Champions League könnte es im Achtelfinale zum Duell der beiden letzten deutschen Meister kommen.
Sollte sich Leverkusen in der Playoff-Runde gegen Olympiakos Piräus durchsetzen, wonach es nach dem 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel aussieht, wäre einer von zwei möglichen Gegnern in der Runde der letzten 16 Bayern München.
Nach Rassismus-PK: Kompany spricht über die Folgen
Champions League: Bayern wartet auf Achtelfinal-Gegner
Die Bayern stehen bereits im Achtelfinale und treffen dort - so viel steht jetzt schon fest - entweder auf den Sieger des Duells Leverkusen gegen Olympiakos oder den Sieger der Paarung Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo.
Sollte der nächste Gegner tatsächlich Leverkusen heißen, käme es zu der absurden Konstellation, dass sich Bayern und Bayer dreimal innerhalb innerhalb einer Woche gegenüberstehen.
Denn die beiden Achtelfinalspiele sind für den 10./11. und 17./18. März terminiert, also vor und nach dem Bundesliga-Duell.
Ob es dazu kommt, entscheidet im Falle eines Weiterkommens von Leverkusen die Auslosung am Freitag dieser Woche.