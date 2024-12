FC Bayern vs. Bayer Leverkusen: Bayern-Fans schießen bei Pokalspiel gegen Klubführung

Die deutlichen Worte in Richtung von Vorstandboss Jan-Christian Dreesen und Co. sind eine Reaktion auf ein Statement des Vereins, das kurz nach dem 1:0-Erfolg über Paris Ende November abgeben wurde.

"Distanzieren von der Kurve, um die Feinde des Fußballs zu hofieren? Prioritäten überdenken, FCB! Fuck off, Khelaifi. Fuck PSG", stand dort geschrieben. Aber warum das Banner?

Auch der Blick auf die gut gefüllte Südkurve dürfte zumindest kurzzeitig Sorgenfalten hervorgerufen haben. Im Laufe der Begegnung entrollten die Fans dort nämlich ein Spruchband und richteten eine Botschaft an die FCB-Bosse.

Nicht nur sportlich gab es für die Verantwortlichen des FC Bayern am Dienstagabend wenig Grund zur Freude, das 0:1 gegen Bayer Leverkusen besiegelte abermals ein frühes Aus im DFB-Pokal .

Das Wichtigste in Kürze

FC Bayern distanzierte sich von Al-Khelaifi-Banner der eigenen Fans

"Der FC Bayern möchte sich dafür entschuldigen, wenn seine Gegner und deren Repräsentanten in seinem Stadion in dieser Art und in diesem Ton persönlich angegangen werden und sich dadurch beleidigt fühlen. Der Club möchte klarstellen, dass diese Plakate nicht durch den FC Bayern genehmigt waren und nicht dessen Haltung wiedergeben", hieß es darin.