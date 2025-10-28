In der Pressekonferenz am Dienstag-Vormittag vor dem Pokalduell mit dem 1. FC Köln äußerte sich der Bayern -Coach über Manuel Neuer und Jonas Urbig sowie das Duell der Top-Talente Lennart Karl und Said El Mala.

Morgen kommt es im DFB-Pokal in Runde zwei zu einem echten Kracher. Bundesliga-Aufsteiger Köln empfängt den deutschen Rekordmeister aus München. Vor dem Spiel am Mittwochabend äußerte sich Vincent Kompany zum Duell der beiden Traditionsklubs. Thema ist hierbei auch die Personalie Nicolas Jackson und die Rolle von Manuel Neuer im Pokalspiel.

FC Bayern: Vincent Kompany über...

...Manuel Neuer: "Die Entscheidung liegt frei bei Manu (ob er mitkommen will, Anm.). Sein Kopf muss beim Leverkusen-Spiel sein. Diese Vorbereitung muss das Wichtigste sein."

...Said El Mala: "Er überrascht mit seiner Beschleunigung viele Verteidiger und kommt damit zum Abschluss, das macht er gut. Das Schöne für diese Spieler (El Mala und Karl, Anm.) ist, dass sie nur noch viel besser werden können. Das werden sie in den nächsten Jahren auch hoffentlich zeigen."

...Nicolas Jackson: "Ich habe eine andere Position zu Nicolas Jackson. Ich weiß, wenn man 3 Tore schießt, ist die Diskussion leichter, aber ich habe die Meinung, dass Nicolas uns bisher sehr gut geholfen hat."

...Lennart Karls Körpergröße: "Er braucht nicht viel Raum, um aus der Distanz gefährlich zu sein und ich glaube, das Entscheidende ist: 'Wie schnell kommst du zum Schuss?'. Und Lenny kommt sehr schnell zum Schuss. Und alle Spieler, die man in der Champions League beobachtet, die kommen einfach immer eine halbe Sekunde früher zum Schuss und das macht den Unterschied, nicht die Körpergröße.