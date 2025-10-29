Die Eskapaden von Vinicius Jr. nehmen neue Formen an. Ein Weltmeister kritisiert den Brasilianer von Real Madrid für dessen Verhalten heftig. von Mike Stiefelhagen Obwohl Real Madrid den Clasico gegen den FC Barcelona gewann, steht Vinicius Jr. im Fokus. Beim 2:1-Erfolg der "Königlichen" wurde der Brasilianer frühzeitig von Trainer Xabi Alonso ausgewechselt. BVB-Noten in Frankfurt: Kobel als Held, zwei Stars fallen deutlich ab Zum Unmut des Superstars. Er pöbelte gegen alles und jeden. Drohte mit den Worten "Ich verlasse das Team" mit seinem Abgang und machte seine Wahrnehmung klar: "Immer ich". Die Auswechslung dauerte lange, alle seine Mitspieler schauten verdutzt, Experte Sami Khedira nannte den Vorgang "voller negativer Energie, was auch das Team runterzieht". 1. FC Köln vs. FC Bayern: DFB-Pokal am 29.10. ab 20:45 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Livestream auf Joyn Der 25-Jährige verschwand zunächst direkt in die Katakomben, ließ sich gar nicht beruhigen. Zum Ende der Partie war er wieder zugegen und fiel wieder negativ auf. Bei den turbulenten Auseinandersetzungen beider Mannschaften war Vini intensiv beteiligt. Musste teilweise von Madrid-Mitarbeitern zurückgehalten werden. Durch den Sieg thront Madrid mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Dennoch reden alle von dem respektlosen Verhalten des Offensiv-Künstlers.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Real Madrid: Weltmeister Dugarry kritisiert Vinicius Jr. Christophe Dugarry war selbst mal Stürmer. Der französische Ex-Weltmeister spielte 1997/98 für den FC Barcelona. Bei "RMC Sport" kritisierte er den Superstar der Madrilenen scharf: "Ich mochte Mbappes Spiel, ich mochte seine Einstellung, ich mochte sein Verhalten. Im Gegensatz zu Vinicius, der einfach unerträglich ist. Er jammert ständig, er beschwert sich ständig beim Schiedsrichter, bei den Gegnern, und sobald er etwas Gutes macht, obwohl er zuvor viermal (in Clasicos) verloren hat, hält er eine Rede vor dem Publikum, als wäre er in einer Arena. Er ist unerträglich, er beleidigt seinen Trainer, sagt 'Das war's!' Man kann enttäuscht sein, wenn man mit gesenktem Kopf und murrend vom Platz geht, aber das geht zu weit." BVB: Soufiane El-Faouzi vom Revier-Rivalen Schalke im Fokus? Dugarry ergänzt: "Hast du dich jemals gefragt, ob der Trainer dich nicht aufstellt, weil deine Leistungen nicht auf dem Niveau des Spiels sind? Ist das die Reaktion, die du ihm gibst? Er nervt mich. Er jammert ständig. Er weint ständig. Er verlangt ständig etwas."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lamine Yamal floppt im Clasico: Fans wittern Schuld bei Freundin