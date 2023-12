Anzeige

Playoffs zur EM 2024: Welche Teams sind dabei? Insgesamt nehmen zwölf Länder teil, die in drei Pfaden mit jeweils vier Teams die Tickets ausspielen werden. Folgende Nationen sind dabei: Pfad A: Polen, Wales, Estland, Finnland (per Los entschieden)

Pfad B: Israel, Bosnien und Herzegowina, Ukraine (per Los entschieden), Island (per Los entschieden)

Pfad C: Georgien, Kasachstan, Griechenland, Luxemburg

EM-Playoffs: Wie erfolgte die Zuteilung zu den Pfaden? Ausschlaggebend dafür war das Abschneiden in der Nations-League-Saison 2022/23, anhand dessen die UEFA ein Ranking erstellt hat. In Pfad A landeten die Teams aus den A-Ligen der Nations League, die sich nicht in der Quali durchgesetzt haben (Polen und Wales). Die zwei freien Plätze wurden zunächst durch das beste Team der D-Ligen (Estland) aufgefüllt, ehe auch noch eine Mannschaft aus Liga B hochrutschte - Letzteres entschied das Los. So muss Finnland in Pfad A ran, Ukraine und Island in Pfad B.

Die Pfade B und C werden ebenfalls anhand des UEFA-Rankings zugeteilt, die höchstplatzierten Mannschaften der entsprechenden Ligen aus der Nations League sind mit dabei. Mannschaften, die ihre Gruppe in der Nations League gewonnen haben, dürfen nicht in einem höheren Pfad antreten.

Anzeige Playoffs zur Europameisterschaft 2024: In welchem Modus wird gespielt? Zunächst stehen die Halbfinals auf dem Programm. Dort trifft immer das am höchsten gerankte Team des Pfades auf das am niedrigsten gerankte, das höher platzierte genießt zudem Heimrecht. Die Sieger der Halbfinals treffen dann im Finale aufeinander, der Sieger fährt zur EM. Welches Land in diesem Endspiel Heimrecht genießt, wurde per Los entschieden.

EM-Playoffs 2024 live: Wer überträgt die Spiele im TV und Livestream? Im Free-TV werden die Partien nicht übertragen. Im Livestream seht ihr die Spiele bei DAZN, dafür müsst ihr zuvor aber ein Abo abschließen.