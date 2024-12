Für manche Transfers muss man "Opfer" bringen. Roland Virkus verpflichtete Tim Kleindienst in Badehose im Meer stehend für Borussia Mönchengladbach. Das mobile Netz dabei immer im Blick.

Auch Bundesliga-Sportdirektoren machen mal Urlaub. Und dann kann es schon mal kurios werden.

Beziehungsweise auch eigentlich nicht, denn eine mögliche Folge ist dann nun mal eine Verpflichtung in Badehose.

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus ist genau das bei dem Transfer von Tim Kleindienst passiert, wie er im Doppelpass auf "Sport 1" verriet.

Virkus hat es "den halben Urlaub gekostet, als ich in Griechenland war. Da hat sich das Fenster aufgetan und dann war es so, dass ich auf Kos jeden Tag telefoniert habe", so Virkus.

Irre: Der 58-Jährige musste dabei auch darauf achten, dass er weiter Empfang hat.