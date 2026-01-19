AS Rom vs. VfB Stuttgart heute live: Europa League im Free-TV, Liveticker und Stream

Am 7. Spieltag der Europa League trifft der VfB Stuttgart auf die AS Rom. Wo läuft die Partie im TV und Livestream und wo gibt es einen Liveticker? ran hat die wichtigsten Infos im Überblick.

Der VfB Stuttgart gastiert am vorletzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase beim direkten Tabellennachbarn AS Rom.

Die Baden-Württemberger stehen auf Platz 9, die Römer rangieren unmittelbar dahinter. Beide Teams sind in der Europa League derzeit in Topform und entschieden ihre letzten drei Partien jeweils für sich.

Rom setzte zuletzt mit einem 3:0 bei Celtic Glasgow ein Ausrufezeichen, Stuttgart überzeugte im Hochrisikospiel gegen Maccabi Tel Aviv mit einem souveränen 4:1.

ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.