Angelo Stiller gegen Go Ahead Eagles mit Nasen-Geste beleidigt: Victor Edvardsen bekommt Strafe

Der 4:0-Auswärtserfolg vom VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer wurde von einer hässlichen Szene überschattet. Eagles-Spieler Victor Edvardsen beleidigte VfB-Akteur Angelo Stiller mit einer Geste. In der Europa-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und den Go Ahead Eagles kam es in der 73. Minute zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Im Verlauf des Tumults richtete Edvardsen eine provokative Nasen-Geste direkt an VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Offenbar wollte er darauf anspielen, dass der Stuttgarter eine große Nase hat. Der Schiedsrichter zog prompt die Gelbe Karte für beide Beteiligten – Edvardsen und Stiller.

Angelo Stiller: Victor Edvardsen mit Geldstrafe belegt Die Szene schlug hohe Wellen. Nun haben sich die Eagles dazu entschieden, den Übeltäter selbst zu sanktionieren: Er muss eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro zahlen, die sozialen Zwecken zugutekommt. "Als Verein sind wir mit dem Verhalten von Victor überhaupt nicht einverstanden und distanzieren uns davon.", heißt es in dem Statement.

Edvardsen hat sich wohl bei Stiller entschuldigt Zudem entschuldigt sich Edvardsen im Statement auch: "Auf diesem Wege möchte ich mich für mein Verhalten gestern entschuldigen. Es wurden Dinge gesagt und getan, die auf einem Fußballplatz nichts zu suchen haben". Nach dem Spiel sei er laut eigener Aussage auch selbst in die VfB-Kabine gegangen und habe sich persönlich entschuldigt. Direkt nach dem Spiel klang das noch anders: "Ich habe mich noch nicht entschuldigt und weiß nicht, ob ich das noch tun werde. Emotionen gehören zum Fußball dazu." Stuttgart gewinnt in Deventer: Klarer Sieg mit Beigeschmack

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen