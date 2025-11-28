"Hochgradig asozial"
Angelo Stiller gegen Go Ahead Eagles mit Nasen-Geste beleidigt: Victor Edvardsen bekommt Strafe
- Aktualisiert: 28.11.2025
- 12:45 Uhr
- ran.de
Der 4:0-Auswärtserfolg vom VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer wurde von einer hässlichen Szene überschattet. Eagles-Spieler Victor Edvardsen beleidigte VfB-Akteur Angelo Stiller mit einer Geste.
In der Europa-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und den Go Ahead Eagles kam es in der 73. Minute zu einer hitzigen Auseinandersetzung.
Im Verlauf des Tumults richtete Edvardsen eine provokative Nasen-Geste direkt an VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Offenbar wollte er darauf anspielen, dass der Stuttgarter eine große Nase hat. Der Schiedsrichter zog prompt die Gelbe Karte für beide Beteiligten – Edvardsen und Stiller.
Angelo Stiller: Victor Edvardsen mit Geldstrafe belegt
Die Szene schlug hohe Wellen. Nun haben sich die Eagles dazu entschieden, den Übeltäter selbst zu sanktionieren: Er muss eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro zahlen, die sozialen Zwecken zugutekommt.
"Als Verein sind wir mit dem Verhalten von Victor überhaupt nicht einverstanden und distanzieren uns davon.", heißt es in dem Statement.
Edvardsen hat sich wohl bei Stiller entschuldigt
Zudem entschuldigt sich Edvardsen im Statement auch: "Auf diesem Wege möchte ich mich für mein Verhalten gestern entschuldigen. Es wurden Dinge gesagt und getan, die auf einem Fußballplatz nichts zu suchen haben". Nach dem Spiel sei er laut eigener Aussage auch selbst in die VfB-Kabine gegangen und habe sich persönlich entschuldigt.
Direkt nach dem Spiel klang das noch anders: "Ich habe mich noch nicht entschuldigt und weiß nicht, ob ich das noch tun werde. Emotionen gehören zum Fußball dazu."
Externer Inhalt
VfB Stuttgart: Edvardsen Geste "hochgradig asozial"
Die Szene sorgte für Aufregung auf dem Platz, blieb jedoch erstmal folgenlos für beide. Stuttgart gewann das Spiel letztlich souverän mit 4:0. Kommentator Cornelius Küpper von "RTL" bezeichnete die Szene von Edvardsen als "hochgradig asozial".
Auch Wesley Sneijder reagierte auf die Geste und bezeichnete Edvardsens Verhalten gegenüber TV-Sender Ziggo als "Mobbing". "Als Verein musst du den Jungen am Ohr packen und in die Kabine von Stuttgart bringen. Als Spieler bist du ein Vorbild. Kinder sehen das und dürfen das nicht normal finden.", so Sneijder weiter.