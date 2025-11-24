Zur Pause führt der VfB Stuttgart im Europa-League-Auswärtsspiel bei den Go Ahead Eagles mit 2:0. Von Beginn an übernahm der Bundesligist in Deventer das Kommando und hatte das Geschehen über weite Strecken im Griff. Die größeren individuellen Qualitäten und Geschwindigkeitsvorteile taten ein Übriges. In der 20. Minuten belohnten sich die Gäste erstmals. Wenig später hatten die Schwaben eine kleine Schwächephase. Dieser setzte Jamie Leweling mit seinem zweiten Treffer ein Ende. Die harmlosen Hausherren spielten bislang klar die zweite Geige. Nach vorn tat sich kaum etwas. Zwei Torschussversuche wurden gezählt. Der Rede wert war keiner davon.

Am 5. Spieltag der Europa League muss der VfB Stuttgart auswärts bei den Go Ahead Eagles in Deventer antreten. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Update, 27.11., 20:20 Uhr: VfB-Aufstellung da

Deventer: de Busser - Deijl, Dirksen, Kramer, James - Meulensteen, Twigt, Rahmouni, Goudmijn, Suray - Smit

Stuttgart: Nübel - Jeltsch, Chabot, Hendriks - Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstädt, Leweling, El Khannouss - Undav

Der VfB Stuttgart ist mit sechs Punkten nach vier Partien einigermaßen ordentlich in die Ligaphase der Europa League gestartet und nun wartet am fünften Spieltag das Auswärtsspiel bei den Go Ahead Eagles aus Deventer.

Mit Blick auf die Tabellensituation ist es ein Duell auf Augenhöhe zwischen den Niederländern und dem VfB. Beide Teams holten aus den bisherigen vier Partien sechs Punkte, sind damit jeweils in den Top 24, die es in die K.o.-Phase des Wettbewerbs schaffen.

Während die Go Ahead Eagles zuletzt in der Europa League mit 0:2 bei Red Bull Salzburg unterlagen, gewann der VfB im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam mit 2:0. Bilal El Khannouss (84.) und Deniz Undav (90.+1) sorgten mit ihren späten Treffern für den Sieg der Schwaben.