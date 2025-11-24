5. Spieltag in der Europa League
Am 5. Spieltag der Europa League muss der VfB Stuttgart auswärts bei den Go Ahead Eagles in Deventer antreten. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.
Update, 27.11., 21:55 Uhr: Stuttgart zur Halbzeit vorn
Zur Pause führt der VfB Stuttgart im Europa-League-Auswärtsspiel bei den Go Ahead Eagles mit 2:0. Von Beginn an übernahm der Bundesligist in Deventer das Kommando und hatte das Geschehen über weite Strecken im Griff. Die größeren individuellen Qualitäten und Geschwindigkeitsvorteile taten ein Übriges. In der 20. Minuten belohnten sich die Gäste erstmals. Wenig später hatten die Schwaben eine kleine Schwächephase. Dieser setzte Jamie Leweling mit seinem zweiten Treffer ein Ende. Die harmlosen Hausherren spielten bislang klar die zweite Geige. Nach vorn tat sich kaum etwas. Zwei Torschussversuche wurden gezählt. Der Rede wert war keiner davon.
Update, 27.11., 20:20 Uhr: VfB-Aufstellung da
Deventer: de Busser - Deijl, Dirksen, Kramer, James - Meulensteen, Twigt, Rahmouni, Goudmijn, Suray - Smit
Stuttgart: Nübel - Jeltsch, Chabot, Hendriks - Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstädt, Leweling, El Khannouss - Undav
Der VfB Stuttgart ist mit sechs Punkten nach vier Partien einigermaßen ordentlich in die Ligaphase der Europa League gestartet und nun wartet am fünften Spieltag das Auswärtsspiel bei den Go Ahead Eagles aus Deventer.
Mit Blick auf die Tabellensituation ist es ein Duell auf Augenhöhe zwischen den Niederländern und dem VfB. Beide Teams holten aus den bisherigen vier Partien sechs Punkte, sind damit jeweils in den Top 24, die es in die K.o.-Phase des Wettbewerbs schaffen.
Während die Go Ahead Eagles zuletzt in der Europa League mit 0:2 bei Red Bull Salzburg unterlagen, gewann der VfB im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam mit 2:0. Bilal El Khannouss (84.) und Deniz Undav (90.+1) sorgten mit ihren späten Treffern für den Sieg der Schwaben.
Stuttgart auswärts bei den Go Ahead Eagles heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Am 5. Spieltag ist es das Duell des VfB Stuttgart auswärts bei den Go Ahead Eagles. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.
VfB Stuttgart gastiert in Deventer: Wo gibt es heute einen Livestream zur Europa League?
Das Duell zwischen den Go Ahead Eagles und dem VfB Stuttgart läuft zusätzlich im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Stuttgart gastiert bei den Go Ahead Eagles: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu Go Ahead Eagles vs. VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.de
