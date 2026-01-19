7. Spieltag in der Europa League
AS Rom vs. VfB Stuttgart heute live: Europa-League-Übertragung im Free-TV, Ticker und Stream
- Aktualisiert: 22.01.2026
- 08:37 Uhr
- ran.de
Am 7. Spieltag der Europa League trifft der VfB Stuttgart auf die AS Rom. Wo läuft die Partie im TV und Livestream und wo gibt es einen Liveticker? ran hat die wichtigsten Infos im Überblick.
Der VfB Stuttgart gastiert am vorletzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase beim direkten Tabellennachbarn AS Rom.
Die Baden-Württemberger stehen auf Platz 9, die Römer rangieren unmittelbar dahinter. Beide Teams sind in der Europa League derzeit in Topform und entschieden ihre letzten drei Partien jeweils für sich.
Rom setzte zuletzt mit einem 3:0 bei Celtic Glasgow ein Ausrufezeichen, Stuttgart überzeugte im Hochrisikospiel gegen Maccabi Tel Aviv mit einem souveränen 4:1.
ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.
AS Rom vs. VfB Stuttgart im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Europa-League-Spiel heute statt?
- Spiel: AS Rom vs. VfB Stuttgart
- Wettbewerb: Europa League, Ligaphase (7. Spieltag)
- Datum: 22. Januar 2026
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Stadio Olimpico (Rom)
Rom empfängt Stuttgart heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. In dieser Woche ist das Duell zwischen AS Rom und dem VfB Stuttgart dran.
Stuttgart gastiert heute in Rom: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und der AS Rom läuft im Livestream auf RTL+. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.
Rom empfängt Stuttgart: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu AS Rom vs. VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.de.
AS Rom vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Stream und Ticker heute live: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: AS Rom vs. VfB Stuttgart
- Wettbewerb: Europa League, Ligaphase (7. Spieltag)
- Datum und Uhrzeit: 22. Januar 2026; 21:00 Uhr
- Trainer: Gian Piero Gasperini (AS Rom), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
- Free-TV: RTL
- Pay-TV: -
- Livestream: RTL+
- Liveticker: ran.de