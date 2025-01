Eintracht Frankfurt fast im Achtelfinale: Traumtor von Uzun als Dosenöffner

Eintracht Frankfurt kann trotz des Abgangs von Omar Marmoush in der Europa League fast schon für das Achtelfinale planen.

Die Hessen gewannen ihr Heimspiel gegen Ferencvaros Budapest völlig verdient mit 2:0 (0:0) und können die Play-offs wohl überspringen. Mit 16 Punkten ist ein Platz unter den besten Acht fast sicher, bereits ein weiterer Zähler zum Abschluss der Ligaphase am Donnerstag (21.00 Uhr) bei der AS Rom um Mats Hummels würde endgültige Klarheit schaffen.

Selbst eine Niederlage könnte für den direkten Einzug ins Achtelfinale reichen, die Teilnahme an den Play-offs war dem Bundesligadritten bereits vor dem vorletzten Spieltag nicht mehr zu nehmen. Toptalent Can Uzun per Traumtor (49.) und Hugo Ekitiké (59.) trafen zum überzeugenden vierten Sieg im vierten Spiel des Jahres.

Am Donnerstagmorgen war endlich der seit Tagen in der Schwebe befindliche Transfer von Topstürmer Omar Marmoush zu Manchester City perfekt geworden. Als Nachfolgekandidat wird derzeit Elye Wahi von Olympique Marseille heiß gehandelt, laut übereinstimmenden Medienberichten soll es eine Einigung zwischen den Vereinen geben.

Doch am Abend musste die SGE erstmal noch ohne neuen Angreifer auskommen, dazu saß Coach Dino Toppmöller rotgesperrt auf der Tribüne.