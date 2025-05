Tottenham gewinnt die Europa League und Heung-min Son seinen ersten großen Titel. Vor laufender Kamera schickt er eine Botschaft an Harry Kane.

Jahrelang spielten Harry Kane und Heung-min Son bei Tottenham Hotspur gemeinsam. Beide Offensiv-Stars schafften es trotz vieler Tore und Torvorlagen nicht, einen großen Titel zu gewinnen. Im Jahr 2025 hat sich das nun geändert.

Erst holte Kane mit dem FC Bayern München die Meisterschaft, am Donnerstag zog Son mit den Spurs in der Europa League nach. Ein 1:0 reichte gegen Manchester United für den Finalsieg. Entsprechend glücklich war der Südkoreaner nach der Partie.

Son verdrückte nicht nur die eine oder andere Träne, sondern schickte auch bei "RTL" eine Grußbotschaft an seinen ehemaligen Mitstreiter und Freund: "Was soll ich sagen?", fragte er zunächst und blickte dann direkt in die Kamera: "Harry! Wir haben das Pokal (sic!) auch gewonnen!"

Was dieser Titelgewinn bedeutet, war dem Kapitän anzumerken. "Sagen wir, ich bin eine Legende", sagte er den englischen Medien nach Abpfiff: "Warum nicht? Nur heute. In 17 Jahren hat es keiner geschafft, heute ist der Tag, heute werde ich sagen, dass ich eine Klub-Legende bin, lasst es uns genießen. Es fühlt sich unglaublich an, es ist, was ich immer geträumt habe, es wurde wahr. Ich bin der glücklichste Mann auf der Welt."