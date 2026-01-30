- Anzeige -
- Anzeige -
Europa League

Europa League Auslosung hier im Ticker – Wo läuft die Ziehung heute live im TV und Stream?

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 12:53 Uhr

Wann findet die Auslosung zu den EL-Playoffs statt? ran klärt über das weitere Vorgehen auf.

Die Europa League findet nun zum zweiten Mal im neuen Modus statt. Die Ligaphase ist beendet, aber bevor es mit den Achtelfinals losgeht, werden noch die Playoffs im Februar ausgetragen.

Somit gibt es auch eindeutige Regelungen in Sachen Auslosungen und Format. Nach der Ziehung gibt es dann mehr Klarheit, wer in den Playoffs auf wen trifft.

Am Freitag, dem 30. Januar 2026 um 13:00 Uhr, werden die Paarungen für die nächste Runde ermittelt. ran gibt alle wichtigen Infos zu Übertragung, Ablauf und Teams.

Wo läuft die Auslosung heute live im TV und Stream?

  • Im TV: Sky Sport News
  • Im Stream: UEFA.com, skysport.de, RTL+
- Anzeige -
- Anzeige -

Europa-League-Playoffs: Auslosung hier im Live-Ticker verfolgen

Die Auslosung könnt ihr am 30. Januar hier im Ticker verfolgen.

+++ TICKER +++

- Anzeige -
- Anzeige -

Europa-League-Playoffs: Wer überträgt heute die Auslosung?

Die Auslosung der Europa-League-Playoffs wird auf unterschiedlichen Plattformen übertragen. Sowohl RTL+ als auch Sky zeigen die Auslosung.

Außerdem bietet die UEFA auf UEFA.com einen Livestream zur Auslosung an.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Europa League 2025/26: Wer ist für die Playoffs qualifiziert?

An der Auslosung nehmen die Teams teil, die in der Ligaphase der Europa League die Plätze 9 bis 24 belegt haben. Die acht besten Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.

Europa League: Diese Teams müssen in die Playoffs

Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 müssen in den Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen:

  • KRC Genk
  • FC Bologna
  • VfB Stuttgart
  • Ferencvaros
  • Nottingham Forest
  • Viktoria Pilsen
  • Roter Stern
  • Celta Vigo
  • PAOK
  • Lille OSC
  • Fenerbahce
  • Panathinaikos
  • Celtic
  • Ludogorets Razgard
  • Dinamo Zagreb
  • Brann
- Anzeige -

Europa-League-Achtelfinale: Wer ist dabei?

Die ersten acht Teams sind indes umgehend für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Hier ist der Überblick der Teams, die sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert haben:

  • Olympique Lyon
  • Aston Villa
  • FC Midtjylland
  • FC Porto
  • Real Betis
  • SC Braga
  • SC Freiburg
  • AS Rom
- Anzeige -

Europa League Playoffs 2025/26: Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Auslosung der Europa-League-Playoffs wird am 30. Januar 2025 um 13:00 Uhr in Nyon durchgeführt.

Wichtig zu wissen: Ab der K.o.-Phase gibt es einen festen Turnierbaum, der bis zum Finale unverändert bleibt. Dabei ist sichergestellt, dass der Tabellenerste der Ligaphase erst im Endspiel auf den Zweitplatzierten treffen kann.

Dies liegt daran, dass die 24 qualifizierten Teams in der K.o.-Runde in feste Paarungen aufgeteilt werden.

- Anzeige -

Europa League Playoffs: Wie läuft die Auslosung ab?

Bei den EL-Playoffs treffen die Teams, die in der Ligatabelle auf den Plätzen 9 bis 16 gelandet sind, auf die Mannschaften der Plätze 17 bis 24.

Dort spielt das Team auf Platz neun gegen eines der Teams auf den Plätzen 23 oder 24, während Platz zehn gegen den verbleibenden Gegner aus diesem Duo antritt. Dies entscheidet sich in der Auslosung.

Ähnlich verhält es sich bei den Teams auf den Plätzen elf und zwölf, die auf die Mannschaften der Ränge 21 und 22 treffen. Die genaue Zuordnung, wer gegen wen spielt, wird somit per Los entschieden.

Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 genießen im Rückspiel den Vorteil des Heimrechts. In den Playoffs haben die qualifizierten Teams somit im Hin- und Rückspiel gegen einen Gegner die Möglichkeit, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

- Anzeige -

Europa League 2025/26: Wann finden die Playoffs statt?

Die Hinspiele der K.o.-Runde sind für den 19. Februar 2026 terminiert, während die Rückspiele eine Woche später, am 26. Februar 2026, ausgetragen werden.

Die Achtelfinals finden dann am 12. März und 19. März 2026 statt.

Mehr News und Videos
Überzeugte in der Champions League: Kai Havertz
News

Arteta: Havertz "bereit" für nächsten Startelfeinsatz

  • 30.01.2026
  • 12:55 Uhr
Hiergeblieben bis Sommer: Manuel Neuer mit Goretzka (r.)
News

Bestätigt! Bayern-Star verlässt den Klub

  • 30.01.2026
  • 12:52 Uhr
Alvaro Arbeola (Real Madrid U19)
News

Hat Arbeloa bei Real schon verloren? Neuer Trainer wohl im Fokus

  • 30.01.2026
  • 12:48 Uhr
Kein Wiedersehen zwischen dem BVB und Bayer
News

Champions League: Kein Duell zwischen BVB und Bayer

  • 30.01.2026
  • 12:40 Uhr
Heidenheims Trainer Frank Schmidt
News

Vorbild Benfica: Heidenheim bleibt mutig

  • 30.01.2026
  • 12:37 Uhr
2248841469
News

CL-Auslosung: Deutsche Gegner stehen fest

  • 30.01.2026
  • 12:36 Uhr
Dayot Upamecano (FC Bayern Muenchen, 02), Sacha Boey (FC Bayern Muenchen, 23), Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09) und Serge Gnabry (FC Bayern Muenchen, 07) feiern den Sieg vor ihren Fans. PSV Eind...
News

Bericht über Prämienzahlungen: FCB bei CL-Verpassen knallhart

  • 30.01.2026
  • 11:26 Uhr
Robin van Persie und sein verletzter Sohn Shaqueel
News

"Herzzerreißend": Van Persie nach Verletzung von Sohn geschockt

  • 30.01.2026
  • 11:23 Uhr
Woltemade (l.) und Wirtz sind am Samstag Gegner
News

Wirtz und Woltemade im Duell um die Königsklasse

  • 30.01.2026
  • 11:03 Uhr
Beim FCN zuletzt nur selten erste Wahl: Robin Knoche
News

Nürnbergs Kapitän Knoche wechselt nach Bielefeld

  • 30.01.2026
  • 10:37 Uhr