Beide Klubs nehmen nämlich an der Champions League teil, die erstmals in einem veränderten Modus ausgetragen wird. Stichwort veränderter Modus: Dies trifft auch auf den zweitwichtigsten UEFA-Wettbewerb zu.

Nachdem in der vergangenen Saison Atalanta Bergamo dem deutschen Double-Sieger Bayer Leverkusen im Finale die einzige Niederlage zufügte , wird es am Ende der Spielzeit 2024/25 definitiv einen neuen EL-Champion geben.

In der Europa League läuft die Ligaphase. Welche deutschen Klubs sind mit dabei und gegen wen treten sie an? Wie läuft der neue Modus ab? Wann sind die Spiele und wer überträgt live?

Das Wichtigste in Kürze

30. Januar, 21 Uhr: RSC Anderlecht vs. TSG Hoffenheim - zum Liveticker

23. Januar, 18:45 Uhr: TSG Hoffenheim vs. Tottenham Hotspur - zum Liveticker

12. Dezember, 18:45 Uhr: TSG Hoffenheim vs. Steaua Bukarest - 0:0

28. November, 21 Uhr: Sporting Braga vs. TSG Hoffenheim - 3:0

7. November, 21 Uhr: TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon - 2:2

24. Oktober, 21 Uhr: FC Porto vs. TSG Hoffenheim - 2:0

3. Oktober, 18:45 Uhr: TSG Hoffenheim vs. Dynamo Kiew - 2:0

30. Januar, 21 Uhr: AS Rom vs. Eintracht Frankfurt - zum Liveticker

23. Januar, 21 Uhr: Eintracht Frankfurt vs. Ferencvarosi TC - zum Liveticker

12. Dezember, 21 Uhr: Olympique Lyon vs. Eintracht Frankfurt - 3:2

28. November, 21 Uhr: FC Midtjylland vs. Eintracht Frankfurt - 1:2

7. November, 18:45 Uhr: Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag - 1:0

24. Oktober, 18:45 Uhr: Eintracht Frankfurt vs. Rigas Futbola skola - 1:0

3. Oktober, 21 Uhr: Besiktas vs. Eintracht Frankfurt - 1:3

Den kompletten Spielplan der Europa-League-Saison 2024/25 findet ihr unter diesem Link . Nachfolgend die Partien der deutschen Vertreter in der Ligaphase.

Topf 4: TSG Hoffenheim , Athletic Bilbao, OGC Nizza, Besiktas, RSC Anderlecht, Twente Enschede, FCSB Bukarest, Rigas Futbola Skola und IF Elfsborg Boras

Topf 1: AS Rom, Manchester United, FC Porto, Glasgow Rangers, Eintracht Frankfurt , Lazio Rom, Tottenham Hotspur, Slavia Prag und Ajax Amsterdam

Folgende Teams nehmen an der Ligaphase der Europa League teil, sortiert nach ihrer Zugehörigkeit zu den Lostöpfen bei der Auslosung, die am 30. August stattgefunden hat.

Europa League 2024/25: Wie läuft der neue Modus ab?

Genauso wie in der Champions League. Alle 36 Teams wurden entsprechend ihres UEFA-Koeffizienten in vier Lostöpfe mit jeweils neun Mannschaften eingeteilt. Im Anschluss wurden die Begegnungen gelost, in der Ligaphase trifft jeder Klub auf zwei Teams aus jedem anderen sowie dem eigenen Lostopf und hat dabei ein Heim- sowie ein Auswärtsspiel.

Macht insgesamt also acht Partien, die Ergebnisse werden in einer großen Tabelle mit 36 Mannschaften zusammengefasst. Duelle mit Teams aus dem eigenen Verband sollen vermieden werden, sind aber möglich, falls es sonst zu einer Pattsituation bei der Auslosung kommt.

Die besten acht Vereine sind im Anschluss direkt für die K.o.-Phase qualifiziert, die schlechtesten acht scheiden direkt aus. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 spielen gegen die auf den Plätzen 17 bis 24 in den K.o.-Runden-Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Dabei sind die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 "gesetzt" und genießen im Rückspiel Heimrecht. Wer gegen wen spielt, wird ausgelost. Ab dem Achtelfinale geht es im gewohnten Format weiter.