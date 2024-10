Vor dem Europa-League-Duell zwischen Fenerbahce Istanbul und Manchester United kam es in der Innenstadt der türkischen Großstadt zu Ausschreitungen.

Jose Mourinho gegen einen Ex-Klub, Erik ten Hags zweites Schicksalsspiel - das Duell Fenerbahce Istanbul gegen Manchester United hatte diverse spannende, sportliche Storylines zu bieten. Im Nachgang des 1:1-Unentschiedens überlagern jedoch Berichte über gewalttätige Ausschreitungen die fußballerischen Geschehnisse.

Wie die englische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, stürmte eine Gruppe von Fenerbahce-Ultras eine Bar in der Innenstadt, in der sich Anhänger der "Red Devils" vor Spielbeginn noch etwas zu trinken genehmigten. Offenbar griffen die ganz in Schwarz gekleideten Männer ohne Vorwarnung an.

Dabei nutzten die Angreifer demnach insbesondere Stühle als Waffe, warfen damit auf die Auswärtsfans. Zunächst war nicht bekannt, ob die Ausschreitungen Verletzte zur Folge hatten.

Auch in anderen Bezirken der türkischen Metropole soll es zu Randalen gekommen sein. Ein ManUnited-Fan beschrieb seine Erlebnisse gegenüber "StrettyNews": "Ungefähr 50 von ihnen stürmten auf uns zu. Ein Mann folgte mir die Straße entlang und gab vor, mir zu helfen, bevor er mir einen Schlag gegen den Kiefer versetzte."