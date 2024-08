Europa League 2024/25: Playoffs, neuer Modus, Teams, Termine, Auslosung, Übertragungen im TV

Beide Klubs nehmen nämlich an der Champions League teil, die erstmals in einem veränderten Modus ausgetragen wird. Stichwort veränderter Modus: Das trifft auch auf den zweitwichtigsten UEFA-Wettbewerb zu.

Nachdem in der vergangenen Saison Atalanta Bergamo dem deutschen Double-Sieger Bayer Leverkusen im Finale die einzige Niederlage zufügte , wird es am Ende der Spielzeit 2024/25 definitiv einen neuen EL-Champion geben.

In der Europa League stehen die Playoffs an, bald startet auch die Ligaphase. Welche deutschen Klubs sind mit dabei? Wie läuft der neue Modus ab? Wann sind die Spiele und wer überträgt live?

Das Wichtigste in Kürze

Europa League 2024/25: Welche Teams spielen noch in den Playoffs?

Die dritte Quali-Runde der EL ist Geschichte. Nun folgen noch die Playoffs (22. und 29. August), in denen die finalen Teilnehmer ermittelt werden. Nachfolgend die Playoff-Hinspiele in der Übersicht:

Die Gewinner der Playoffs ziehen dann in die Ligaphase ein, die Verlierer gehen in der Conference League an den Start.