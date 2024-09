FC Midtjylland vs. TSG Hoffenheim heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Zum Auftakt der neuen Europa-League-Saison trifft der FC Midtjylland heute auf die TSG Hoffenheim. Wer überträgt das Spiel live im Free-TV und im Stream? Und wo gibt es einen Liveticker?

Vier Jahre ist es her, dass die TSG Hoffenheim international vertreten war. Damals startete man in der Gruppenphase der Europa League, gegen den norwegischen Meister aus Molde war in der Zwischenrunde dann Schluss.

Doch die Kraichgauer müssen sich nicht nur an das neue Format der internationalen Wettbewerbe anpassen. Bei der TSG brodelt es, seit Geschäftsführer Alexander Rosen im Sommer gehen musste - es folgten Protestkampagnen und Schmähbotschaften gegen Mäzen Dietmar Hopp.

Und auch in der Bundesliga verlief der Start äußerst mäßig. Aus vier Spielen holte man nur einen Sieg, ein knappes 3:2 gegen den Tabellenletzten aus Kiel - zuletzt war man gegen Frankfurt, Leverkusen und Union Berlin dreimal chancenlos.

Immerhin hat man in der prestigeträchtigen Europa League damit die Chance auf einen Befreiungsschlag.