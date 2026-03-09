- Anzeige -
- Anzeige -
Europa League

KRC Genk vs. SC Freiburg: Übertragung der Europa League live im TV, Stream & Ticker

  • Veröffentlicht: 09.03.2026
  • 13:51 Uhr
  • ran.de

Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf KRC Genk. Hier ist das Hinspiel in Genk live im Free-TV zu sehen.

Für den SC Freiburg geht es im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League nach Belgien. Am Donnerstag steht das Duell mit dem KRC Genk (ab 21 Uhr im Liveticker) an.

Die Breisgauer konnten zwar die Playoffs überspringen, verloren am letzten Spieltag der Ligaphase aber noch einige Plätze und landeten auf Platz sieben. Mit dem KRC Genk haben die Freiburger auf dem Papier dennoch ein machbares Los erwischt.

Die Belgier belegen in der heimischen Liga schließlich nur den achten Platz. In der Europa League zeigte sich Genk jedoch stärker. Nach Platz neun in der Ligaphase bezwang das Team in den Playoffs Dinamo Zagreb mit 3:1 und 3:3.

Der SC Freiburg rangiert in der Bundesliga aktuell auf dem achten Platz und befindet sich ein wenig im Niemandsland der Tabelle.

Sollte sich Freiburg gegen KRC Genk durchsetzen, wäre es der erste Europa-League-Viertelfinal-Einzug in der Vereinsgeschichte. 2023 und 2024 war jeweils im Achtelfinale Endstation.

- Anzeige -
- Anzeige -

KRC Genk vs. SC Freiburg im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

  • Spiel: KRC Genk vs. SC Freiburg
  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale
  • Datum: 12. März 2026
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragunsort: Cegeka Arena, Genk (Belgien)
- Anzeige -
- Anzeige -

KRC Genk vs. SC Freiburg live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem KRC Genk und dem SC Freiburg wird im Anschluss and das Stuttgart-Spiel bei RTL und Nitro live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Freiburg gastiert in Genk: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Einen Livestream zum Auftritt der Breisgaues gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Genk empfängt den SC Freiburg: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Genk vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

KRC Genk vs. SC Freiburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: KRC Genk vs. SC Freiburg
  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale
  • Datum und Uhrzeit: 12. März 2026, 21:00 Uhr
  • Trainer: Julian Schuster (SC Freiburg), Nicky Hayen (KRC Genk)
  • Free-TV: RTL, Nitro
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos zum Fußball
imago images 1073865060
News

Wolfsburg-Krise: Littbarski zweifelt am Hecking-Effekt

  • 09.03.2026
  • 16:15 Uhr
1. FC Köln vs. VFL Wolfsburg, 20. Spieltag, 30.01.2026, 20.30 Uhr, Michael Trippel (1. FC Köln), Bild: *** Local Caption *** Ausschließlich redaktionelle Nutzung Editorial use only *** Sport 1 FC K...
News

Stadionsprecher-Eklat: Kölner Vereinsikone erklärt Ausbruch

  • 09.03.2026
  • 16:15 Uhr
07.03.2026, Deutschland, Mainz, Fußball Bundesliga, Saison 2025 2026, 25. Spieltag, 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart, Jubel nach dem 1.2 Tor, Torschütze Deniz Undav (VfB) *** 07 03 2026, Germany, ...
News

Kommentar: Undav muss im WM-Kader gesetzt sein

  • 09.03.2026
  • 16:13 Uhr
Atletico Mineiros Kapitän Hulk war einer der Rotsünder
News

Unrühmlicher Rekord: 23 Rote Karten nach Massenschlägerei

  • 09.03.2026
  • 16:11 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 09.03.2026
  • 16:11 Uhr
Irans Fußballerinnen vor dem Spiel gegen Australien
News

Trump fordert von Australien Asyl für Irans Fußballerinnen

  • 09.03.2026
  • 15:48 Uhr
Kehl ist zufrieden
News

Rekord-Transfer? BVB beobachtet wohl Ex-Bayer-Star

  • 09.03.2026
  • 15:30 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 09.03.2026
  • 15:07 Uhr
10.02.2018, xmhx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - FC Schalke 04, emspor, v.l. Javi Martinez (FC Bayern Muenchen), James Rodriguez (FC Bayern Muenchen), Wechsel, Auswechslung Muenchen **...
News

Bayern-Legende flieht vor dem Nahost-Krieg

  • 09.03.2026
  • 15:06 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League 2025/26 live: Spielplan,  deutsche Klubs, TV-Übertragung und Stream

  • 09.03.2026
  • 15:01 Uhr