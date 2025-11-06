Europa League
VfB Stuttgart: Für den guten Zweck - cleverer Ticket-Trick für Deventer
- Veröffentlicht: 06.11.2025
- 10:27 Uhr
- ran.de
Für das Auswärtsspiel in der Europa League bei den Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer hat sich der VfB Stuttgart einen Ticket-Trick für den guten Zweck überlegt.
Bundesligist VfB Stuttgart hat sich für das Auswärtsspiel in der Ligaphase der Europa League am 27. November bei den Go Ahead Eagles (ab 21:00 Uhr im Liveticker) einen besonderen Ticket-Trick einfallen lassen.
Wie die Schwaben mitteilten, stehen nach Abzug der Tickets für Auswärtsdauerkarteninhaber nur noch rund 60 Tickets für die Partie im niederländischen Deventer zur Verfügung.
Daher einigten sich der Klub und der Fan-Ausschuss auf eine Maßnahme abseits des klassischen Verkaufs der nur noch in geringer Anzahl verfügbaren Tickets.
Das Wichtigste zur Europa League in Kürze
Die rund 60 Karten werden stattdessen via Online-Ticketshop ab Montag, 10. November, verlost. Um ein Ticket ergattern zu können, müssen Fans ein Los zum Wert von zehn Euro erwerben. Die Gewinner der Lose haben dann ein Vorkaufsrecht für eine Eintrittskarte zum Spiel in Deventer.
Ticketverlosung zugunsten VfB-Stiftung
Zudem haben sich der VfB und der Fan-Ausschuss auch darauf geeinigt, die Einnahmen aus dem Losverfahren für die Tickets in Deventer einem guten Zweck zugutekommen zu lassen. Wie der Bundesligist mitteilte, gehen die Einnahmen an die VfB-Stiftung "Brustring der Herzen".
Der Grund für das geringe Kartenkontingent der Stuttgarter in der Europa League bei den Go Ahead Eagles liegt an dem kleinen Stadion des Eredivisie-Klubs. "De Adelaarshorst" hat nur eine Gesamtkapazität von 10.400 Plätzen.