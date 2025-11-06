VfB Stuttgart: Für den guten Zweck - cleverer Ticket-Trick für Deventer

Für das Auswärtsspiel in der Europa League bei den Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer hat sich der VfB Stuttgart einen Ticket-Trick für den guten Zweck überlegt.

Bundesligist VfB Stuttgart hat sich für das Auswärtsspiel in der Ligaphase der Europa League am 27. November bei den Go Ahead Eagles (ab 21:00 Uhr im Liveticker) einen besonderen Ticket-Trick einfallen lassen.

Wie die Schwaben mitteilten, stehen nach Abzug der Tickets für Auswärtsdauerkarteninhaber nur noch rund 60 Tickets für die Partie im niederländischen Deventer zur Verfügung.

Daher einigten sich der Klub und der Fan-Ausschuss auf eine Maßnahme abseits des klassischen Verkaufs der nur noch in geringer Anzahl verfügbaren Tickets.