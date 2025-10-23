Anzeige
Fußball

Europa League - VfB Stuttgart mit Pleite bei Fenerbahce: Im Istanbuler Hexenkessel abgekocht

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 20:55 Uhr
  • SID

Der VfB Stuttgart hat sich im Istanbuler Hexenkessel abkochen lassen und nach einem wahren Elfmeter-Drama die nächste Niederlage in der Europa League kassiert.

Der DFB-Pokalsieger unterlag dem türkischen Vizemeister Fenerbahce in einem hitzigen Duell 0:1 (0:1) und verliert die Spitzenränge mit drei Punkten aus drei Spielen so langsam aus den Augen.

Im ohrenbetäubenden Lärm des Sükrü-Saracoglu-Stadions war Kerem Aktürkoglu (34.) mit einem umstrittenen Foulelfmeter der Matchwinner für Fener.

Pech für Stuttgart: Als Nationalspieler Angelo Stiller im gegnerischen Strafraum zu Fall kam, griff der VAR ein und der Elfmeterpfiff wurde annulliert (68.). Stiller hatte Gegenspieler Edson Álvarez wohl zuerst getroffen.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Europa League

  • Alle News zur VfB Stuttgart

Anzeige
Anzeige

VfB Stuttgart: Offensiv fehlte der Punch

Der VfB hielt in den oft hart geführten Zweikämpfen dagegen, im Spiel nach vorne aber fehlte der letzte Punch. Trainer Sebastian Hoeneß hatte gewarnt: "Schlau agieren, mutig spielen! Wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen von Kulisse und Klasse des Gegners."

Das taten die Schwaben nicht. Stattdessen hebelten sie den Plan von Fener-Coach Domenico Tedesco schnell aus, der bei RTL gesagt hatte: "Wir brauchen den Ball!" Den hatte Stuttgart öfter, Istanbul aber mehr Chancen.

Glück hatte der VfB, als Bilal El Khannouss im Kampf um den Ball unabsichtlich Álvarez in den Unterleib trat, dafür aber nur Gelb sah. "Das war keine klare Rote, eine dunkelgelbe Karte", sagte Klubboss Alexander Wehrle.

Die Elfmeter-Entscheidung vor dem 0:1 nannte Wehrle bei RTL "hart". Stiller hielt Milan Skriniar bei einer Ecke im Strafraum fest, der Fener-Kapitän hob bereitwillig ab.

Nach der Pause kombinierten die Gäste teils flüssiger, es haperte aber weiter im Abschluss. Auch ein zweiter Elfmeterpfiff (63.) für Istanbul nach einem Foul von Luca Jaquez wurde zurückgenommen - wegen einer Abseitsstellung.

Weitere Inhalte
imago images 1068135813
News

Elfmeter-Drama in Istanbul: Pleite für VfB

  • 23.10.2025
  • 21:04 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League mit dem SC Freiburg jetzt live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 23.10.2025
  • 20:49 Uhr
Debüt in Bergen: Danny Röhl
News

Rangers verlieren bei Röhl-Debüt klar

  • 23.10.2025
  • 20:40 Uhr
Keine Gästefans im Villa Park
News

Maccabi verzichtet auf Fans in Großbritannien

  • 21.10.2025
  • 08:30 Uhr
Die Pyro-Show der Freiburg-Fans gegen Basel
News

UEFA droht deutschen Teams mit Fan-Ausschluss

  • 09.10.2025
  • 17:04 Uhr
Basel-Stuttgart
News

FC Basel reagiert auf Krawalle bei VfB-Spiel

  • 03.10.2025
  • 20:13 Uhr
Stuttgart , Bundesliga Fußball 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, v.l. Atakan Karazor und Torschütze Josha Vagnoman (VfB) jubeln über das Tor zum 1:2 Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen Fußball Liga is...
News

FC Basel vs. VfB Stuttgart heute live: VfB-Fans planen "Basel-Eroberung"

  • 03.10.2025
  • 11:06 Uhr
Basel Stuttgart
News

Elfmeter vergeben: VfB Stuttgart verliert in Basel

  • 02.10.2025
  • 22:56 Uhr
Soccer, Europa League match, AS Roma v Lille Berke Ozer of Losc Lille save the second penalty to Artem Dovbyk of AS Roma during the Europa League match between AS Roma v Lille at Olimpico stadium i...
News

Wahnsinn in Rom! Keeper hält dreimal den gleichen Elfmeter

  • 02.10.2025
  • 21:56 Uhr
Torhüter Noah Atubolu nach seinem Fehler beim Gegentor
News

Europa League: Atubolu patzt, Freiburg rettet Remis

  • 02.10.2025
  • 21:17 Uhr