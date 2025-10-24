Anzeige
Hetze gegen Nationalspieler

Europa League: Deniz Undav mit Hass-Welle im Internet konfrontiert - Antikurdische Beleidigungen gegen den Nationalspieler

  • Aktualisiert: 25.10.2025
  • 08:19 Uhr
  • SID

Hass-Welle gegen deutschen Nationalspieler Deniz Undav nach Spiel in der Türkei. Mit dem VfB Stuttgart verlor der 29-Jährige sein Spiel gegen Fenerbahce.

Fußball-Nationalspieler Deniz Undav sieht sich angesichts seiner kurdisch-jesidischen Wurzeln Hass und Hetze im Internet ausgesetzt.

Die Anfeindungen hätten nach dem Europa-League-Spiel von Undavs Verein VfB Stuttgart am Donnerstagabend beim türkischen Vizemeister Fenerbahce (0:1) "einen neuen Höhepunkt" erreicht, teilten die Informationsstelle Antikurdischer Rassismus (IAKR) und der Zentrale Menschenrechtsrat der Kurd*innen in Deutschland (ZMRK) auf Instagram mit.

Undav sehe sich "seit Monaten gezielten rassistischen und ethnisch motivierten Anfeindungen ausgesetzt - insbesondere aus Teilen der türkischen Community und Fangemeinschaft", schrieben die Organisationen. Auslöser der neuen Hasswelle sei unter anderem eine kurze Auseinandersetzung zwischen Undav und Fener-Profi Ismail Yüksek gewesen.

"In der Folge entbrannten in den sozialen Medien erneut rassistische und antikurdische Hetzkampagnen gegen den in Niedersachsen geborenen Fußballer", schrieben IAKR und ZMRK.

Deniz Undav: "Wäre durchbeleidigt worden"

Undav hatte sich einst für die DFB-Auswahl und gegen Länderspiele für die Türkei entschieden. "Ich wusste, dass ich bei zwei, drei schlechten Spielen für die Türkei komplett durchbeleidigt worden wäre", sagte er dazu. Menschen mit kurdischer Abstammung begegnet in der Türkei häufig Diskriminierung, auch in den Fußballstadien.

Im Sükrü Saracoglu herrschte am Donnerstag die übliche, hitzige Atmosphäre. "War geil", sagte Undav nach seiner Türkei-Premiere bei RTL+, "die haben nur gepfiffen und gebuht. Sowas spornt mich und uns eigentlich an, aber es hat heute leider nicht geklappt, dass wir das ummünzen konnten in Geilheit, das Spiel zu gewinnen."

