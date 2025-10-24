Hass-Welle gegen deutschen Nationalspieler Deniz Undav nach Spiel in der Türkei. Mit dem VfB Stuttgart verlor der 29-Jährige sein Spiel gegen Fenerbahce.

Fußball-Nationalspieler Deniz Undav sieht sich angesichts seiner kurdisch-jesidischen Wurzeln Hass und Hetze im Internet ausgesetzt.

Die Anfeindungen hätten nach dem Europa-League-Spiel von Undavs Verein VfB Stuttgart am Donnerstagabend beim türkischen Vizemeister Fenerbahce (0:1) "einen neuen Höhepunkt" erreicht, teilten die Informationsstelle Antikurdischer Rassismus (IAKR) und der Zentrale Menschenrechtsrat der Kurd*innen in Deutschland (ZMRK) auf Instagram mit.

Undav sehe sich "seit Monaten gezielten rassistischen und ethnisch motivierten Anfeindungen ausgesetzt - insbesondere aus Teilen der türkischen Community und Fangemeinschaft", schrieben die Organisationen. Auslöser der neuen Hasswelle sei unter anderem eine kurze Auseinandersetzung zwischen Undav und Fener-Profi Ismail Yüksek gewesen.

"In der Folge entbrannten in den sozialen Medien erneut rassistische und antikurdische Hetzkampagnen gegen den in Niedersachsen geborenen Fußballer", schrieben IAKR und ZMRK.