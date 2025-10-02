VfB Stuttgart in der Europa League: FC Basel reagiert auf Ausschreitungen vor dem Spiel

Vor dem Europapokal-Spiel zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart kam es im St. Jakob-Park zu Fan-Ausschreitungen. Inzwischen reagierte der gastgebende Verein auf die Vorfälle. Schon vor Anpfiff des Spiels in der Europa League zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart kam es im St. Jakob-Park zu unschönen Szenen. Unruhe wegen Atakan Karazor? Max Kruse glaubt: "Der brodelt" Wie unter anderem aus zahlreichen Videos in den sozialen Medien hervorgeht, gab es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangruppen im Stadion in Basel. Dabei prügelten die Anhänger auf sich ein. Einige sollen dabei vermummt gewesen sein.

FC Basel: "Unschöner und unentschuldbarer Zwischenfall" Am Tag danach entschuldigte sich der Schweizer Meister für die Vorfälle bei den betroffenen Zuschauern. VfB Stuttgart: Neuzugänge überzeugen in der Europa League - "Brutal angekommen" "Ausgehend von gegenseitigen Wortgefechten im sehr durchmischten Sektor B kam es in der Folge zu einer Konfrontation von Anhängern beider Seiten", heißt es in einem Statement auf der Homepage des Vereins, der von einem "unschönen und unentschuldbaren Zwischenfall" vor dem Anpfiff schreibt. "Der FC Basel 1893 kann und will Gewalt jeglicher Art nicht hinnehmen oder tolerieren. Dass die gestrige, kurze Auseinandersetzung dann noch ausgerechnet unterhalb des Familiensektors stattgefunden hat, macht den Club sprachlos und lässt ihn ohnmächtig zurück", heißt es weiter: "Ein weitestgehend friedliches Fußballspiel wurde gestern von einigen wenigen torpediert. Das Resultat waren unbeteiligte und in der Folge verängstigte Kinder und Familien." Der FC Basel entschuldigte sich deshalb "bei allen Fans, die durch diese Szenen das Spiel nicht in der gewohnten Atmosphäre genießen konnten" und kündige an: "Der FCB wird die gestrigen Vorfälle aufarbeiten und sich für zukünftige Spiele dieser Größenordnung besser aufstellen."

Der VfB Stuttgart wurde zum Europa-League-Spiel in die Schweiz von 7.000 Anhängern begleitet. Sie veranstalteten schon vor dem Einlass ins Stadion einen friedlichen Fanmarsch durch Basel. Kurios: Das offizielle Karten-Kontingent für den Gäste-Sektor des VfB lag nach offiziellen Angaben nur bei 1. 800 Tickets.

