ran zeigt, warum Dortmund derzeit so gute Ergebnisse einfährt – und warum es bald schwerer werden könnte, genau das so konstant wie bisher zu tun.

Wie Niko Kovac den BVB stabilisiert hat Der wichtigste Faktor für den Erfolg ist die Defensive des BVB. In der Bundesliga stellen sie mit nur sechs Gegentoren hinter dem FC Bayern die beste Abwehr. Auch bei den erwarteten Gegentoren stehen sie derzeit auf dem zweiten Platz. Laut "FBref" wären acht Treffer der Gegner erwartbar gewesen. Nur die Münchner haben mit 5,6 einen geringeren Wert. Dortmund hat zudem nur 78 Abschlüsse anderer Teams zugelassen. Hinter Bayern (67) ebenfalls der Bestwert. Taktisch setzt Kovac klar auf eine Dreierkette. Weil der Kader in den vergangenen Wochen nicht allzu viele Optionen in der Innenverteidigung hergab, musste der Trainer improvisieren. Ramy Bensebaini, eigentlich Außenverteidiger, absolvierte in dieser Saison viele Minuten als linker Halbverteidiger. Dabei präsentierte er sich vor allem in der Defensivarbeit so solide, dass er auch nach der Rückkehr von Nico Schlotterbeck weiterhin in der Startelf stand. Der wiederum agierte in der zentralen Position der Abwehrkette. Halbrechts ist Waldemar Anton eine Konstante geworden. Auch auf den Flügelverteidigerpositionen setzt Kovac auf gelernte Defensivspieler. Rechts spielt meist Julian Ryerson, links Daniel Svensson. Interessant: Unter den vier Spielern mit den meisten Minuten befinden sich Anton, Svensson und Bensebaini. Schlotterbeck hat nach seiner Rückkehr schon 680 Minuten absolviert. Das Trainerteam setzt hier auf Konstanz und darauf, dass die Abwehr in einen Rhythmus kommt. Viel rotiert wird in diesem Bereich nicht. Einige Trainer rotieren ungern im Zentrum, weil sie dort mit einer stabilen Achse arbeiten wollen. Kovac tendiert eher dazu, im Mittelfeldzentrum und im Angriff zu rotieren, weniger aber auf den für sein "U" wichtigsten Positionen.

Das Kovac-U macht Borussia Dortmund stark Das was? Das "Kovac-U" ist eine Beschreibung der taktischen Ausrichtung, die anschaulich machen soll, wo der Ball in seinem System in der Regel am häufigsten hingespielt wird. Es gibt statistische Grafiken, die auswerten, welche Spieler untereinander die meisten Pässe spielen. So entsteht ein Passnetzwerk. Darin lassen sich die Durchschnittsposition des jeweiligen Spielers ebenso ablesen wie die am häufigsten gewählten Passwege. Spielt Anton beispielsweise den Ball 20-mal zu Ryerson, aber nur zweimal zu Felix Nmecha, ist der Pfeil zu Ryerson deutlich dicker. So kann man aus dieser Grafik gut ablesen, wie ein Team sein Spiel aufbaut. Viele Ballbesitzmannschaften wählen im Aufbau Wege durch die Halbräume oder durchs Zentrum, weil sie das flexibler macht. Die Idee dahinter: Die Formation des Gegners zieht sich zusammen, weil sich die Spieler auf die Spielfeldmitte konzentrieren müssen und so entsteht Raum auf den Flügeln, auf die man nach der Eröffnung verlagern kann.

Kovac tickt da anders. Obwohl Dortmund durchschnittlich 56,9 Prozent Ballbesitz hat, spielen sie mit dem Ball oft sehr vorhersehbar. In der Regel geht der Ball in der Dreierkette überwiegend quer und irgendwann wird er die Flügel entlang nach vorn gespielt oder ein langer Ball auf Serhou Guirassy geschlagen. Doch Kovac denkt den Ballbesitz nicht vorrangig aus der Perspektive heraus, möglichst viele Tore schießen zu müssen. Er will möglichst viele Tore verhindern. Die Idee hinter seiner Ballbesitzstrategie ist: Hinten maximal sicher, vorne richtet es die individuelle Klasse. Und so sehen die Passnetzwerke auch aus. Die folgenden sechs Beispiele von "BetweenThePosts" aus den Spielen gegen Heidenheim, Wolfsburg, Leipzig, Köln, Bilbao und Kopenhagen zeigen das "Kovac-U" eindrucksvoll.

Quelle: BetweenThePosts © BetweenThePosts

Warum aber ist diese Strategie defensiv so stabil? Der BVB meidet im Passspiel das Risiko. Am gefährlichsten werden Teams, wenn sie im Zentrum kombinieren können. Durch die U-Struktur bildet Dortmund eine Art Kessel, der in alle Spielrichtungen defensiv gut abgesichert ist.

